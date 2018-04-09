Порошенко предложил Германии модернизировать украинскую ГТС вместо участия в проекте "Северный поток-2"

Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2", предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt, выдержки из которого приводит пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко отметил, что немецким политикам и предприятиям следует тщательно пересмотреть вопрос по проекту "Северный поток-2".

"Северный поток-2" является чисто политическим проектом, который финансирует Россия. Извините за жесткие слова, но "Северный поток-2" является политической взяткой в обмен на лояльность по отношению к РФ, цель которого - введение экономической и энергетической блокады Украины, что причинит таким образом существенный вред моей стране. Проект не содержит никакого обоснования с точки зрения экономической целесообразности", - подчеркнул президент.

Глава государства указал, что существует украинский транзитный трубопровод. "Он значительно дешевле. Может легко и недорого быть модернизирован. На сегодняшний день он способен на ежегодный транзит объемов до 100 млрд кубометров сырья. В 2017 году это было около 94-97 млрд, что соответствовало росту объемов транзита на 15%. Его можно легко построить", - рассказал он.

П.Порошенко также высказал удовлетворение, если бы удалось "привлечь европейских партнеров к управлению газовым предприятием".

"Делаем всё, чтобы продемонстрировать надежность Украины. Когда Россия в начале марта перекрыла нам снова газовый кран и с тех пор больше не поставляет газ, несмотря на осуществленную предоплату, я как президент призвал свой народ к экономии объемов потребления, чтобы не навредить транзиту газа в Европу и не вызвать критику. Мы соблюдаем взятые на себя обязательства. Мы - абсолютно надежный партнер. А "Северный поток-2" - чисто политически мотивированный проект", - пояснил президент.

По его словам, можно без значительных капиталовложений эффективнее построить транзитную магистраль Украины: "Просто спросите у нас. Вместо того, чтобы тратить 10 млрд евро на "Северный поток-2".

Кроме того, П.Порошенко напомнил, что с 2015 года "Газпром" не поставляет Украине газ: "Мы сейчас все импортируем из ЕС. И даже когда мы недавно выиграли процесс в Стокгольмском арбитражном суде, "Газпром" отказался перечислить Украине определенные судом 4,6 млрд долларов США. И газа мы тоже больше не получаем, несмотря на предоплату".

По его убеждению, для "Газпрома" это "бомба с часовым механизмом". "Потому что российские газовые соглашения с энергетическими предприятиями ЕС содержат те же пункты, что и с нами. Сейчас многие спрашивают, почему "Газпром" отказывается выплатить Украине определенную судом сумму. Потому что не хотят и решение "неправильное", - добавил президент.

В то же время, по его словам, у европейских поставщиков возникает вопрос, не будет ли "Газпром" поступать аналогично в спорном случае и в отношении них.

"Этот пример только лишний раз доказывает, что Россия является необычайно ненадежным партнером, в том числе в энергетическом секторе", - подытожил П.Порошенко.

Как сообщалось, 27 марта компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Газопровод должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.

В начале апреля Верховная Рада призвала иностранные парламенты, правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).

10 апреля по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель П.Порошенко посетит с визитом Германию. Запланированы двусторонние переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, А.Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.