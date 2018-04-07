Экономика

23:14 07.04.2018

Авиакомпании "Хорс" и "Дарт" могут лишиться сертификатов из-за вероятной работы их самолётов в Ираке, Иране и Сирии

Авиакомпании "Хорс" и "Дарт" могут лишиться сертификатов из-за вероятной работы их самолётов в Ираке, Иране и Сирии

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил Государственной авиационной службе Украины осуществить проверку информации о перевозке сирийской авиакомпанией Cham Wings российских наемников между Дамаском и Ростовом-на-Дону.

Как сообщила пресс-служба министерства, ранее о таких фактах заявило агентство Reuters.

"За 14 месяцев с 5 января 2017 авиакомпания осуществила 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров", - цитирует министерство данные агентства.

Также оно сообщает, что Cham Wings с 2016 года находится под санкциями США. Компанию обвинили в доставке в Сирию боевиков-союзников президента Башара Асада, оружия и снаряжения для сирийской разведки.

Кроме того, как отмечает Мининфраструктуры со ссылкой на информацию агентства, ранее самолеты Аirbus принадлежали европейским и американским авиакомпаниям, но позже они оказались в парках ближневосточных компаний через сеть посредников и оффшоров. В частности,  84  б/у самолетов производства Airbus и Boeing смогли приобрести или арендовать компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированы в Украине). Из этих 84 самолетов как минимум 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии.

"Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", - подчеркнул В.Омелян.

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