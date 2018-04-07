Гройсман выступает за усиление закона "маски-шоу – стоп"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает инициативу по усилению принятого закона о защите бизнеса от действий правоохранителей (так называемый "маски-шоу – стоп") установлением ответственности контролеров за превышение своих полномочий.

"Закон призван навести порядок в отношениях между правоохранительной системой и бизнесом. Наш приоритет – улучшать условия жизни, но это возможно в условиях развития экономики и предпринимательства", - сказал В.Гройсман во время заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что ключевая задача новой комиссии, в которую вошли преимущественно представители деловых ассоциаций и Офиса бизнес-омбудсмена - рассмотрение всех случаев давления на бизнес.

"Превышение полномочий – мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников… Но будут требования и к бизнесу - честный бизнес, честная уплата налогов. Этот баланс надо сохранить", - сказал он.

Он предложил предпринимателям до следующего заседания комиссии определить случаи давления на бизнес, чтобы можно было принять конкретные решения относительно дальнейших действий.

По информации пресс-службы Кабмина, принятый правительственный закон о защите бизнеса должен быть реализован и усиленный новыми законодательными инициативами - в контексте установления ответственности контролеров за превышение своих полномочий.

Как сообщалось, 16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон "О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" (№7275) (который называют закон "маски-шоу стоп").

Президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон 1 декабря.

Согласно тексту законопроекта, обнародованному на парламентском сайте, документ предусматривает введение обязательной видеофиксации обысков и рассмотрения ходатайств следственным судьей, кроме решения вопроса о проведения негласных следственных действий. Предусмотрено право стороны защиты самостоятельно осуществлять видеофиксацию обыска.

Криминальный процессуальный кодекс дополняется перечнем оснований для закрытия уголовного производства в случае наличия неотмененного постановления следователя, прокурора о закрытии уголовного производства в отношении того же действия.

В феврале 2018 года премьер-министр В.Гройсман инициировал создание специальной комиссии по вопросам выполнения требований законодательства по защите бизнеса и ответственности контролирующих органов за избыточное давление на предпринимателей.

В конце марта народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"), представитель Кабинета министров в парламенте Вадим Денисенко сообщил, что группа народных депутатов в ближайшее время предложит изменения в законодательство, предусматривающие дисциплинарную и уголовную ответственность за нарушение порядка проведения обысков у бизнеса. "Нужно вводить дисциплинарную или даже уголовную ответственность силовиков за невыполнение закона "маски-шоу – стоп"", - сказал он.