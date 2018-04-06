Экономика

18:35 06.04.2018

Ryanair запустит рейс Киев-Берлин

Ryanair запустит рейс Киев-Берлин

Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair с сентября 2018 года запускает рейс из Киева в Берлин (аэропорт "Берлин-Шёнефельд"), сообщил авиаперевозчик в пятницу.

Авиакомпания намерена начать полеты с 3 сентября с частотой четырежды в неделю - по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям.

Минимальная цена билетов начинается от EUR26,99 в одну сторону. Они уже доступны на сайте авиаперевозчика.

При этом авиаперевозчик подчеркивает, что акционная цена останется актуальной для бронирования до воскресенья, 8 апреля.

"Это будет первый маршрут Ryanair в/из Украины. Полеты начнутся на два месяца раньше, чем первоначально планировалось", - заявил руководитель отдела коммуникаций Ryanair Робин Кайли, который цитируется в сообщении.

Берлин стал 11-м направлением из Киева, на которое Ryanair открыл продажи билетов.

Как сообщалось, авиаперевозчик Ryanair со второй попытки намерен в октябре 2018 года запустить рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова: из Киева в Барселону (четыре рейса в неделю), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять); из Львова в Краков (три), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Омелян отрицает вероятность рисков для начала работы Ryanair в аэропорту "Борисполь"

ОБОБЩЕНИЕ: Ryanair заходит на второй круг

Ryanair не исключает открытия "дочки" в Украине, но после расширения сети и открытия баз

Ryanair перейдет в терминал "F" "Борисполя", как только обеспечит 15 рейсов в сутки – Рябикин

Ryanair изучит возможность открытия новых баз в Украине и запуска внутренних рейсов

Аэропорты "Борисполь" и "Львов" договорились с Ryanair о начале полетов

Ryanair в октябре запустит рейсы по 10 направлениям из Киева, по 5 из Львова

Лоу-кост Ryanair намерен с октября запустить полеты по 15 маршрутам из Киева и Львова

Гройсман ожидает подписания соглашения между Ryanair и аэропортом "Борисполь" до конца недели

МАУ не ищет судебных процессов, а существующие являются защитной мерой

ПОСЛЕДНЕЕ

Запасы алюминия в Японии в феврале сократились на 1,8%

Белый дом назвал новые санкции шагом в противостоянии "дестабилизирующему поведению" России

Фондовый рынок Украины перед продолжительными выходными еще немного подрос

Гендиректор "Запорожстали" утвердил главбухом Ампилогову, ранее исполнявшую эти обязанности

ДТЭК и китайская CMEC подписали контракт на строительство солнечной электростанции 200 МВт в Никополе

Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе

НБУ обновил требования к банкам по раскрытию информации в связи с переходом на МСФО9

ДТЭК в 2018г намерен минимизировать импорт угля

МЭРТ расширил 37-ю предприятиями перечень для бюджетной компенсации при закупке агротехники

Капитализация рынка криптовалют упала ниже $250 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА