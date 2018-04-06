Экономика

18:17 06.04.2018

ДТЭК и китайская CMEC подписали контракт на строительство солнечной электростанции 200 МВт в Никополе

ДТЭК и китайская CMEC подписали контракт на строительство солнечной электростанции 200 МВт в Никополе

ДТЭК и China Machinery Engineering Corporation подписали контракт на строительство солнечной электростанции установленной мощностью 200 МВт в Никополе (Днепропетровская обл.).

Как сообщил журналистам глава ДТЭК Максим Тимченко, стоимость проекта оценивается в EUR230 млн.

Строительство объекта планируется завершить до конца текущего года и с марта 2019-го начать отпуск электроэнергии в энергосистему Украины.

"Проект 200 МВт – это начало пути. У нас амбициозные планы - к концу 2019 года построить до 1 тыс. МВт солнечной и ветровой генерации. Объем инвестиций для реализации таких проектов превысит EUR1 млрд ", - сказал глава ДТЭК.

М.Тимченко не стал раскрывать все детали обеспечения финансирования проекта строительства солнечной электростанции, но отметил, что компания вложит в проект десятки миллионов евро, а инвестиции китайской компании будут обеспечены Экспортно–кредитным агентством КНР.

Глава ДТЭК также уточнил, что компания интересуется и технологиями CMEC для проведения реконструкции угольных блоков ТЭС и их приведения в соответствие со стандартами Европейского Союза в части выбросов.

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