Экономика

17:24 06.04.2018

МЭРТ расширил 37-ю предприятиями перечень для бюджетной компенсации при закупке агротехники

МЭРТ расширил 37-ю предприятиями перечень для бюджетной компенсации при закупке агротехники

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) добавило 37 производителей в перечень отечественных предприятий, закупка агротехники которых будет частично компенсироваться аграриям из госбюджета, и довело их количество до 97.

Согласно обнародованному на сайте МЭРТ документу, в перечень предприятий, стоимость техники которых будет компенсироваться, в частности, добавлены ООО "Завод элеваторного оборудования", ООО "Велес-Агро ЛТД", ООО "Завод элеваторного оборудования "Сокол", частная фирма "Хартехпром-97", ЧАО "Калиновский машзавод", ООО "Слобожанская промышленная компания", ЧП "Агротехкомплекс", ООО "Вариант Агро Буд".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в 2018 году направляет 1 млрд грн на компенсацию аграриям 25%-ной стоимости приобретаемой отечественной сельхозтехники.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Эксперты улучшили прогноз роста ВВП Украины на 2018г до 3,2% и ухудшили на 2019-2020гг до 3,1-3,3%

"Укртатнафта" просит МЭРТ ввести квоты на импорт нефтепродуктов с мая

Соглашение о ЗСТ откроет на 80% рынок промышленности Израиля для украинских экспортеров

МЭРТ призывает ЕС оказать техподдержку в поиске оптимальной модели Нацпрограммы развития кластеров

МЭРТ рассчитывает на встречу с послом США для обсуждения выведения Украины из-под действий американских пошлин

Украинские аграрии обеспечены удобрениями для посевной полностью

Межведомственная комиссия по международной торговле расширила заградмеры по импорту минудобрений – МЭРТ

Первые конкурсы по отбору руководителей госкомпаний по новой процедуре могут быть объявлены для "Укрэнерго", "Укрзализныци" - Нефедов

МЭРТ разочаровано решением ЕК отвергнуть предложенные экспортерами г/к проката обязательства для неприменения антидемпинговых пошлин

Украинские предприятия в феврале импортировали газ по средней цене $277 тыс./куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

Капитализация рынка криптовалют упала ниже $250 млрд

Минфин предлагает компенсировать покупателям стоимость покупки в случае нарушения продавцом кассовой дисциплины

Курс доллара США пошел вниз на данных с рынка труда страны

Доля подержанных авто на первичном рынке "легковушек" в марте достигла 52%

Евросоюз обсуждает создание специнститута по измерению платежеспособности людей с учетом оплаты энергоносителей

АШАН готовится к запуску в Украине новых форматов магазинов "superstore" и "proximity"

ЦОЗ инициирует увеличение допустимых к хранению объемов запасов препаратов для ЗПТ в медучреждениях

Белоруссия заключила контракты на поставку в Китай молочной продукции на $100 млн

АШАН готовится к запуску в Украине новых форматов магазинов "superstore" и "proximity"

Нефть дешевеет на опасениях торговых войн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА