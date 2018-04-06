Экономика

16:55 06.04.2018

Минфин предлагает компенсировать покупателям стоимость покупки в случае нарушения продавцом кассовой дисциплины

Минфин предлагает компенсировать покупателям стоимость покупки в случае нарушения продавцом кассовой дисциплины

Министерство финансов предлагает компенсировать стоимость покупки потребителям, выявившим нарушение кассовой дисциплины при покупке товаров или услуг стоимостью более 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, за счет повышения ответственности продавцов.

Законопроект, направленный на повышение прозрачности расчетов в сфере торговли и услуг, Минфин обнародовал на сайте для обсуждения.

"Это будет мотивировать покупателей контролировать соблюдение требований законодательства при расчетных операциях", - поясняет министерство на сайте.

Помимо этого, законопроект предусматривает внедрение информационной системы в рамках электронного кабинета, при помощи которого покупатель сможет проверить автентичность расчетного документа, законодательно устанавливает системы хранения и сбора данных регистраторов расчетных аппаратов (РРО) и возможность использования электронных копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков в качестве источников налоговой информации.

Минфин также предлагает установить двухуровневую систему проверок поданных потребителями письменных обращений или жалоб. В частности, на первом уровне предусмотрена камеральная проверка обращения. В случае не подтверждения продавцом факта продажи товаров в ходе камеральной проверки или его неявки назначается фактическая, в ходе которой предполагается проверка всех требований законодательства относительно РРО, оприходования товаров и их учета, а также ведения кассовых операций, поясняет Минфин.

Документ также призван урегулировать вопрос выдачи чеков при дистанционных покупках и позволить направлять копии расчетного документа на оплату товара покупателю электронной почтой, или помощи SMS-сообщений, или путем его размещения в личном кабинете на сайте продавца. Кроме того, законопроект не обязывает обеспечить РРО для каждого курьера или продавца товаров, указывает ведомство.

Согласно тексту законопроекта, также предлагается установить срок оприходования в кассе полученных от покупателей наличных в течение 96 часов со времени печати расчетного документа.

Как отмечает Минфин, послу обсуждения документа он будет направлен на рассмотрение Кабинета министров.

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