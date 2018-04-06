"Петро-Консалтинг" планирует в 2021г начать добычу лития в Донецкой области с иностранным партнером

ООО "Петро-Консалтинг" (Киев), в начале этого года получившее специальное разрешение Госгеонедр на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении (Великоновоселовский р-н Донецкой обл.) с запасами 14 млн тонн, планирует привлечь мажоритарного иностранного партнера для его разработки и начать добычу в 2021 году.

"Предварительное ТЭО показывает необходимость осуществления инвестиции более $120 млн в создание: производственной инфраструктуры (электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, строительство дороги к железнодорожной станции и дороги между шахтой и обогатительной фабрикой), строительство шахты глубиной как минимум 500 м и обогатительной фабрики", – сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор компании Игорь Коломиец.

По его словам, для выполнения проекта строительства шахты заказано ТЭО в одной из профильных международных консалтинговых компаний.

И.Коломиец сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с международными инвесторами, которые имеют опыт добычи металлических руд шахтным методом, обогащения литиевых руд в литиевый концентрат и дистрибьюции литиевого концентрата.

"Петро-Консалттинг" подписал протокол о намерениях с двумя международными компаниями и ведет переговоры о подписании соответствующих договоров. Инвесторы будут привлечены на условиях их участия в капитале, а также содействия привлечению кредитных ресурсов. Также планируется заключить долгосрочный off-take agreement", – отметил директор компании. Он уточнил, что одна из компаний уже имеет подобный проект.

По его словам, если ранее литиевый концентрат получали преимущественно из "соляных озер" в Боливии, Аргентине и других странах Латинской Америки, то в связи со значительным ростом на литий в мире в последнее время стала интересной добыча литиевых руд уже не только карьерным методом, но и шахтным. В Украине есть месторождения литиевых руд, но их добыча никогда не осуществлялась из-за специфики их залегания, предполагающего именно шахтную добычу, пояснил эксперт.

Среди основных трудностей в реализации проекта И.Коломиец выделил опасения инвесторов работы вблизи зоны военного конфликта и отсутствие необходимой инфраструктуры. В частности, необходимо будет построить 40-км линию электропередач напряжением 150 кВ, проложить газопровод почти 20 км и построить 35 км ж/д ветку для вывоза концентрата.

Он также подчеркнул, что стратегической целью "Петро-Консалтинга" является после запуска производства литиевого концентрата построить в Украине химический завод по производству из него карбамида лития, в связи с чем компания в марте этого года уже получила согласование Кировоградского облсовета на предоставление спецразрешения на добычу недр на участке "Добрый" (с.Терновка Новоархангельского р-на Кировоградской обл.).

"Литиевого концентрата из Шевченковского месторождения будет недостаточно для обеспечения работы такого завода. Поэтому дополнительная добыча литиевых руд на месторождении "Доброе" и их обогащение в литиевый концентрат является важным условием построения такого завода", – пояснил И.Коломиец.

Комментируя публикации в СМИ о якобы связи "Петро-Консалтинг" с народным депутатом Игорем Кононенко, замглавы СНБО Олегом Гладковским, бизнесемном Василием Хмельницким директор компании категорически их опроверг.

"И.Кононенко, О.Гладковський и В.Хмельницкий не имеют ни прямых, ни опосредованных бизнес-интересов в "Петро-Консалтинг", – заявил П.Коломиец.

Он уточнил, что ранее возглавлял компанию "Надрагазнефть-консалтинг", у которой были те же владельцы, что и у "Петро-Консалтинг" – Олег Большаков и Николай Есипенко и которая была основано с целью получения специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами, прежде всего для их геологического изучения. "Однако из-за нереализации этих планов компания была ликвидирована. Выполнять работы по геологическому изучению и предоставлять консультации в этой сфере было рационально с помощью только Петро-Консалтинг", – сказал директор.

Как сообщалось, спецразрешение на добычу литиевых руд на Полохивском месторождении (Кировоградская обл.) в Украине в апреле 2017 году получило также ООО "Укрлитийвыдобування" (г.Мала Виска, Кировоградская обл.). Если ранее его владельцами были Степан Евсюков и Роман Кукотенко, то теперь, согласно госреестру, владельцем 85% является Harsam Ores FZE (ОАЭ) с египетским конечным бенефициаром Мина Азер Мамлук Халил, еще 10% принадлежит известному украинскому бизнесмену Игорю Воронову и 5% – Олегу Кадникову.