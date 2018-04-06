Экономика

13:34 06.04.2018

Еврокомиссия поможет Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража по газу

Еврокомиссия поможет Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража по газу

Еврокомиссия обещает помощь Украине в переговорах с "Газпромом" по исполнению решения Стокгольмского арбитража и транзиту газа после 2019 года и будет просить обе стороны придерживаться этих решений.

"Мы будем помогать Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине в проведении переговоров по транзиту газа после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", – сказал генеральный директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори на брифинге в Киеве в пятницу.

"Транзит важен для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

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Интерфакс-Украина
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