Синхронизация украинской энергосистемы с ENTSO-E является стратегическим направлением сотрудничества

Синхронизация украинской энергосистемы с европейской (ENTSO-E) является стратегическим направлением двустороннего сотрудничества Украины и ЕС в электроэнергетическом секторе, сообщил глава директората Европейской комиссии по энергетике Доминик Ристори на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Он отметил, что для объединения сетей должны быть проведены дополнительные исследования статической и динамической устойчивости и выполнен ряд технических мероприятий с целью обеспечения полной синхронизации. При этом изменение рыночного законодательства и интеграция сетей должны двигаться максимально синхронно.

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Как сообщалось, в июне 2017 года глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подписал соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с ЕNTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). В июле соглашение вступило в силу после его подписания необходимым количеством европейских системных операторов.

Конечный срок выполнения Украиной мероприятий каталога требований для присоединения ОЭС страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года.

Документ состоит из трех основных частей: каталога требований (безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем); перечня необходимых дополнительных исследований; "дорожной карты".

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.