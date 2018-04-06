Экономика

13:08 06.04.2018

Синхронизация украинской энергосистемы с ENTSO-E является стратегическим направлением сотрудничества

Синхронизация украинской энергосистемы с ENTSO-E является стратегическим направлением сотрудничества

Синхронизация украинской энергосистемы с европейской (ENTSO-E) является стратегическим направлением двустороннего сотрудничества Украины и ЕС в электроэнергетическом секторе, сообщил глава директората Европейской комиссии по энергетике Доминик Ристори на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Он отметил, что для объединения сетей должны быть проведены дополнительные исследования статической и динамической устойчивости и выполнен ряд технических мероприятий с целью обеспечения полной синхронизации. При этом изменение рыночного законодательства и интеграция сетей должны двигаться максимально синхронно.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, в июне 2017 года глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подписал соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с ЕNTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). В июле соглашение вступило в силу после его подписания необходимым количеством европейских системных операторов.

Конечный срок выполнения Украиной мероприятий каталога требований для присоединения ОЭС страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года.

Документ состоит из трех основных частей: каталога требований (безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем); перечня необходимых дополнительных исследований; "дорожной карты".

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Энергосистема Украины продолжает стабильно работать в условиях холодов и чрезвычайной ситуации с газом

Украина в 2017г увеличила производство электроэнергии на 0,4%

Соглашение об условиях объединения энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E вступило в силу

Глава Минэнерогоугля отрицает дефицит мощностей в энергосистеме страны

РФ не имеет возможности ограничить энергоснабжение какой-либо области Украины - Демчишин

Украина в июле заплатила России около 150 млн грн за аварийную помощь энергосистеме

Украина сегодня в перетоковом режиме получает от соседних энергосистем 800-900 МВт

Ривненская АЭС подключила 1-й блок к энергосистеме страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко получил почти 1 млн грн процентов в МИБ

АМКУ оштрафовал компании группы BT Invest на 306 тыс. грн за покупку трех стройкомпаний без согласования

Комиссия высшего корпуса госслужбы рекомендует Кабмину уволить госсекретаря Минэкологии Дмитренко

Продажи автомобилей Mercedes-Benz достигли рекордов в марте и I квартале 2018 года

Еврокомиссия поможет Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража по газу

ЕС важно сохранить транзит газа через Украину в контексте диверсификации поставок

ОККО планирует в 2018г расширить сеть ресторанов Meiwei до 10 заведений

"Петро-Консалтинг" планирует в 2021г начать добычу лития в Донецкой области с иностранным партнером

Кабмин согласовал создание территориальных органов Морской администрации

Кабмин одобрил проект соглашения с Молдовой о воздушном сообщении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА