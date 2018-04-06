РФ ожидает решения апелляции по разбирательству с "Нафтогазом" прежде чем выплатит $2,56 млрд, начисленных арбитражом

Российская сторона будет ожидать решения апелляционного суда округа Свеа (Швеция) по разбирательству с "Нафтогазом Украины", прежде чем примет решение о выплате $2,5 млрд штрафов, начисленных Стокгольмским арбитражом, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В настоящее время подана апелляция на решение Стокгольмского арбитража в окружной суд Свеа в Швеции, поскольку, на наш взгляд и на взгляд юристов "Газпрома", решение (Стокгольмского арбитража - ИФ) по двум взаимосвязанным контрактам было принято с абсолютно разной логикой", - отметил министр.

"Мы будем мониторить ситуацию. "Газпром" действует в рамках правового поля и принимает решения как действовать в данной ситуации", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли "Газпром" выплачивать "Нафтогазу Украины" штраф, начисленный Стокгольмским арбитражом, в размере $2,56 млрд.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Российская компания 30 марта подала апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

Тем не менее, в отчетности по РСБУ "Газпром" указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере $4,7 млрд.