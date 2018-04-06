Спотовые цены на уран опустились за неделю еще на 0,5%, до $21 за фунт

Спотовые цены на уран продолжают опускаться, снижение за минувшую неделю составило еще 0,5%.

По данным отраслевой консалтинговой компании Ux Consulting Co (UxC), концентрат закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) с немедленной поставкой по итогам завершившейся 2 апреля недели стоил $21 за фунт, по итогам завершившейся 26 марта недели цена была на отметке $21,1 за фунт.

Основные объемы урана продаются в обход открытого рынка в рамках долгосрочных контрактов между потребителями ядерного топлива и добывающими компаниями. На спотовом рынке, участниками которого являются также финансовые инвесторы, торгуется незначительная часть сырья с поставкой в пределах 12 месяцев. Ценовые котировки публикуют UxC и TradeTech.