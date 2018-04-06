Экономика

10:57 06.04.2018

"Укртрансгаз" и Gaz-System оценят спрос на транспортировку газа через "сечение" Польша-Украина

"Укртрансгаз" и Gaz-System оценят спрос на транспортировку газа через "сечение" Польша-Украина

ПАО "Укртрансгаз" и польская Gaz-System S.A оценят спрос на мощности по транспортировке газа через "сечение" Польша-Украина, сообщила пресс-служба украинской компании.

"Гарантированные мощности могут быть предложены участникам рынка с 1 января 2020 года (после завершения транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" – ИФ). Необязывающая процедура исследования рыночного спроса на мощности на границе Польша-Украина охватывает период в 15 лет, начиная с газового года 2019-2020", - говорится в сообщении.

Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 30 апреля.

Результаты исследования станут основанием для принятия операторами ГТС решения по проведению обязывающей процедуры - Open season. "Если после проведения обязывающей процедуры будет подтвержден рыночный спрос, операторы смогут принять окончательное решение по расширению мощностей между Польшей и Украиной в обоих направлениях (о строительстве интерконнектора – ИФ)", - резюмируют в "Укртрансгазе".

Как сообщалось, "Укртрансгаз" также оценивает спрос на транзит газа из Румынии по Трансбалканскому трубопроводу.

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