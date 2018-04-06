Экономика

10:21 06.04.2018

НБУ в пятницу объявил аукцион по покупке до $100 млн

НБУ в пятницу объявил аукцион по покупке до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу объявил аукцион по покупке до $100 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 10:30 кв.

Во время предыдущего аукциона, 5 апреля, НБУ удовлетворил 13 заявок на весь объем аукциона - $50 млн. В целом на аукционы было подано 38 заявок на общую сумму $110,2 млн по курсу от 26,0466 грн/$1 до 26,08 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,0488 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 5 апреля, укрепился до 26,0665 грн/$1 с 26,2631 грн/$1. Торговый оборот составил $717,12 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $408,96 млн.

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