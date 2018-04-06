Экономика

09:54 06.04.2018

Эксперты улучшили прогноз роста ВВП Украины на 2018г до 3,2% и ухудшили на 2019-2020гг до 3,1-3,3%

Эксперты улучшили прогноз роста ВВП Украины на 2018г до 3,2% и ухудшили на 2019-2020гг до 3,1-3,3%

Рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 несколько ускорится – до 3,3%, такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в пятницу.

В сентябре прошлого года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3% при инфляции 8%, в 2019 году – на 3,6% при инфляции 5,9% и в 2020 году – на 4% при инфляции 5%.

Теперь, по их усредненным оценкам, инфляция в следующем году составит 8%, в 2020-м – 6,8%.

В обновленном консенсус-прогнозе впервые присутствуют показатели для 2021 года: эксперты ожидают ускорения роста ВВП до 4% при снижении инфляции до 6,4%.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост экономики Украины в 2017 году ускорился до 2,5% с 2,3% годом ранее при увеличении инфляции до 13,7% с 12,4%.

Курсовой прогноз для гривни на конец текущего года улучшен до 29,15 грн/$ с ожидавшихся в сентябрьском прогнозе 29,85 грн/$, а на конец 2019 года – до 30,43 грн/$.

МЭРТ указывает, что согласно предположениям, на которых строятся прогнозы, среднегодовая цена на нефть в этом году составит $60 за баррель, в 2019 году - $62,5, в 2020-м - $63,6, в 2021-м – $65. Среднегодовая цена газа составит $256,1 за тыс. кубометров в 2018 году и $270 в 2019-ом. Среднегодовые цены на черные металлы вырастут 10% в 2018 году, на 2% - в 2019-м. Рост среднегодовых цен на железную руду в этом прогнозируются на уровне 7%, однако в 2019-м ожидается спад на 5%.

Эксперты ожидают роста тарифов на горячую воду и отопление на 20% в текущем году и на 10% в 2019-м, в то же время в 2020 и 2021 годах рост прогнозируется на 20% в год. Тарифы на электроэнергию, согласно прогнозу, вырастут на 20% в этом году, в 2019-м – на 22,5%, в 2020-м – на 15%, в 2021 – на 12,5%. Среднегодовой рост тарифов на газ составит в 2018 году 18%, и по 20% в последующие три года.

По оценкам экспертов, урожай зерновых в 2018 году составит 62 млн тонн, учетная ставка в конце года – 16% годовых, доходы бюджета от приватизации – 1,25 млрд грн.

Аналитики прогнозируют рост импорта в 2018 году на 5,5%, в 2019-м – на 5%, тогда как рост экспорта в текущем году ожидается на уровне 3,1%, в 2019-м – 3,5%.

Согласно экспертному мнению, дефицит финансового счета в платежном балансе составит 6,7% в текущем году и 6,1% - в следующем. Валовые резервы НБУ в 2018-м году составят $21,1 млрд, в 2019-м – $19,1 млрд.

Участники консенсус-опроса также сошлись на том, что основным внутренним риском на 2018-20221 год остается недостаточно быстрое проведение реформ. Среди других рисков на 2018 год эксперты назвали сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков, дефицит энергоресурсов в стране, усиление конкуренции на внутреннем рынке из-за увеличения импорта с ЕС.

Наиболее вероятным внешним риском в 2018 году эксперты назвали усиление гибридных угроз национальной безопасности, в том числе активное военное противостояние на востоке страны.

Среди других рисков эксперты также отметили дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала, неполучение запланированного финансирования от МВФ, а также сворачивание иностранными компаниями инвестиционных планов или перенесение сроков их реализации на будущий период в связи с макроэкономической неопределенностью.

Консенсус-прогноз рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами 14 различных организаций и компаний, в частности, МЭРТ, Нацбанка, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Института экономических исследований и политических консультаций, Национального института стратегических исследований, Международного центра перспективных исследований, Райффайзен Банка Аваль, инвесткомпании "Драгон Капитал", "CASE Украина", The Bleyzer Foundation.

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