НБУ включил Индустриалбанк и Кредобанк в "двадцатку" участников валютных интервенций с запросом лучшего курса

Национальный банк Украины (НБУ) включил Индустриалбанк (Запорожье) и Кредобанк (Львов) в список банков-участников валютных интервенций с запросом лучшего курса, которые будут проводиться во втором квартале 2018 года.

Согласно сообщению на веб-сайте центробанка, соответственно, из числа участников исключены Прокредит Банк и Банк инвестиций и сбережений (оба - Киев).

Таким образом, в апреле-июне в интервенциях с запросом лучшего курса смогут принимать участие Альфа-Банк, "Кредит Днепр", ИНГ Банк Украина, "Глобус", Креди Агриколь Банк, Индустриалбанк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, "Пивденный", ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк и Укрсоцбанк.

Как сообщалось, НБУ в конце октября 2016 года утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций – запрос наилучшего курса, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции НБУ на 2016-2020 гг.

Для проведения такого вида интервенции НБУ делает запрос у банков цены на куплю-продажу иностранной валюты через торгово-информационную систему (ТИС). После получения предложений банков центробанк заключает сделку с банком, предложившим лучшую цену.