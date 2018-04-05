АМКУ в мае 2018 г. намерен завершить исследования рынков куриного мяса и яиц

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в мае 2018 года намерен завершить исследования рынков куриного мяса и яиц, сообщил глава ведомства Юрий Терентьев.

"Помимо определения участников и их доли на рынках, следует глубже изучить деятельность рынка, отношения между поставщиками и ритейлом. Исследования рынков куриного мяса и яиц перешли в предследственную стадию. Этот процесс немного затянулся, поскольку субъекты долго предоставляют информацию. Думаю, что до конца мая исследования будут завершены", - сказал Ю.Терентьев, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

Как сообщалось, по предварительным результатам исследования рынка куриного мяса АМКУ рассматривает два возможных нарушения законодательства о защите экономической конкуренции: злоупотребление монопольным доминирующим положением одним из крупнейших производителей мяса куриного либо антиконкурентные согласованные действия крупнейших производителей в части согласования ценовой политики.

По оценке АМКУ, половина рынка куриного мяса в Украине приходится на две компании - ПАО "Мироновский хлебопродукт" с долей в 38% и ООО "Комплекс Агромарс" - 12%.

Кроме того, АМКУ усматривает признаки олигополии на украинском рынке яиц. По данным ведомства, основными участниками рынка по объему производства яиц являются агрохолдинги "Авангард" и "Овостар Юнион", корпорация "Интер-Агросистемы" с общей долей 46,61%.

Учитывая динамику производства, реализации в Украине яиц и на экспорт АМКУ продлил на 2018 год исследование этого рынка на предмет соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции в связи с ценовыми колебаниями.

В целом АМКУ изучает ситуацию на рынке курятины, яиц, подсолнечного масла и сахара.