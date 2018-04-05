Реестр предприятий-должников по выплате зарплат заработает 15-20 апреля

Реестр предприятий-должников по выплате заработной платы заработает ориентировочно 15-20 апреля, прогнозирует министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Думаю, 15-20 апреля будет готов реестр по аналогии (к реестру - ИФ) должников по алиментам, где в автоматическом режиме можно будет искать должников по заработной плате", – сказал П.Петренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в Виннице в четверг.

Министр отметил, что в настоящее время существует много компаний, не желающих войти в такой реестр и самостоятельно погашающих задолженность.

П.Петренко уверен, что компании после внесения их в данный реестр будут нести репутационные потери, так как контрагенты будут неохотно сотрудничать с ними.

Как сообщалось, в Минюсте разрабатывается механизм применения санкций по отношению к предприятиям, имеющим задолженность по выплате зарплат, таких предприятий в стране около 16 тыс.

С 3 апреля начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей по взысканию задолженности по зарплатам. Они работают по алгоритму взыскания выплат с должников по алиментам.