"Укргидроэнерго" до конца года завершит проектирование Каховской ГЭС-2

ЧАО "Укргидроэнерго" до конца года рассчитывает завершить проектирование Каховской ГЭС-2, сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота на пресс-конференции в Вышгороде (Киевская обл.) в четверг.

"Планируем, что до конца года проект будет завершен и подан на экспертизу", - сказал он.

И.Сирота добавил, что строительство этой станции крайне необходимо, поскольку генерирующих мощностей Каховской ГЭС – недостаточно.

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"Среднее половодье – и Каховская ГЭС работает два месяца, уже третий, на 100%, в базовом режиме! Она должна работать в пиковые часы, а не в базовые. Сейчас мы вынуждены открывать затворы и сбрасывать, минимум, 200 куб. м в секунду вхолостую. Сколько это денег!", - сказал он.

По словам руководителя "Укргидроэнерго", с финансированием строительства Каховской ГЭС-2 стоимостью около EUR425 млн не должно возникнуть проблем.

"По Каховской ГЭС-2 у нас давно "в очереди" стоят два банка, потому, что они понимают окупаемость, целесообразность этого проекта", - резюмировал он.

Как сообщалось, утвержденная Кабинетом министров в июле 2017 года "программа развития гидроэнергетики до 2026 года" предусматривает строительство Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) №2 мощностью 250 МВт,

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5747,6 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.