"Укргидроэнерго" намерено привлечь партнеров с опытом продления срока эксплуатации гидросооружений

"Укргидроэнерго" до конца года рассчитывает провести торги по привлечению партнера с опытом продления срока эксплуатации гидросооружений, сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота на пресс-конференции в четверг в Вышгороде (Киевская обл.).

"Научно-технический совет вскоре определит техническое задание (ТЗ): какие нужно проводить исследования и работы для принятия решений по продлению срока эксплуатации гидросооружений. После получения ТЗ проведем процедуру по отбору лиц, имеющих соответствующий опыт. Скорее всего, это будут иностранцы. Может быть и украинская компания, но с привлечением иностранных экспертов, имеющих опыт такой работы", - сказал он.

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И.Сирота объяснил, что проектный срок эксплуатации гидросооружений украинских ГЭС – 100 лет. Для ДнепроГЭС он исчерпывается через 15 лет, для остальных станций - значительно позже. "Однако мы начинаем прорабатывать вопрос продления эксплуатации уже сейчас", - сказал он.

По словам главы "Укргидроэнерго", Украине необходимо разработать и утвердить на уровне Кабмина или Минэнергоугля базовый документ, регламентирующий процесс продления срока эксплуатации гидросооружений.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5747,6 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.