Данилюк допускает создание в 2018 году нового органа по финансовым расследованиям и его запуск с 2019 году

Министр финансов Украины Александр Данилюк допускает создание в 2018 году нового органа в сфере финансовых расследований и его запуск с 2019 года.

"Ключевое: чтобы это была независимая структура. Независимость – это основное. Она будет заниматься очень серьезными делами, и эти дела не должны быть политизированы, не должны работать на политический заказ", – сказал А.Данилюк агентству "Интерфакс-Украина" в Виннице в четверг.

Кроме того, по мнению министра, важным элементом является процедура отбора руководителей в данный орган и его подведомственность. "Глядя на международный опыт и функционал, конечно, эта структура должна быть в системе исполнительной власти", - А.Данилюк.

Также он выразил надежду, что парламент примет правильное решение. "Если закон будет принят, качественный закон, то в принципе, до конца года можно создать (орган в сфере финансовых расследований - ИФ). Подготовительную работу мы уже проводим, но достаточно медленно, так как нужен закон", - отметил глава Минфина.

Он добавил, что в случае принятия соответствующего законодательства в текущем году, сам орган можно будет запустить с 2019 года.

Как сообщалось, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8157 о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ), который ранее критиковало Министерство финансов. Законопроект является альтернативной правительственным предложениям о создании Службы финансовых расследований (СФР).

При этом предполагается, что НБФБ будет подотчетно президенту и парламенту, тогда как СФР предполагалось подчинить Министерству финансов, Кабинету министров или Министерству внутренних дел.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выступал в поддержку идеи создания НБФБ. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания СФР.

П.Порошенко уверен в принятии Радой законопроекта о НБФБ в 2018 году.