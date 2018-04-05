Доля "Укргидроэнерго" в балансе электроэнергии Украины в текущем году превысит 10%

Доля ЧАО "Укргидроэнерго" в общем балансе электроэнергии в Украине в текущем году превысит 10%, сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота на пресс-конференции в Вышгороде (Киевская обл.) в четверг.

"Если в прошлые годы, которые были маловодными, мы по производству "падали" до 6% в общем балансе, то сегодня выходим на более чем 10% - где-то на 10-11%. Это очень хороший показатель!", - сказал он.

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И.Сирота уточнил, что станции "Укргидроэнерго" в 2018 году сгенерируют более 11 млрд кВт*ч электроэнергии.

"В прошлом году было (произведено станциями компании – ИФ) около 9 млрд кВт*ч. Мы планировали (на 2018 год – ИФ), по среднестатистическим данным, тоже около 9 млрд кВт*ч. Но по факту будет более 11, где-то 11,5 млрд кВт*ч", - сказал он.

И.Сирота подчеркнул, что дополнительно выработанные ГЭС объемы замещают дорогую электроэнергию, производимую ТЭС.

Как сообщалось со ссылкой на расчеты "Интерфакс-Украина" на основе данных Министерства энергетики и угольной промышленности, "Укргидроэнерго" в 2017 году увеличило производство электроэнергии на 14,4% (на 1 млрд 257,553 млн кВт*ч) по сравнению с 2016 годом – до 9 млрд 969,317 млн кВт*ч.

Выработка Днепровской ГЭС составила 2 млрд 982,379 млн кВт*ч (+15,8% к 2016-му), Кременчугской ГЭС – 1 млрд 195,687 млн кВт*ч (+10,8%), Каховской ГЭС – 1 млрд 157,185 млн кВт*ч (+10%), Днепродзержинской ГЭС – 1 млрд 19,314 млн кВт*ч (+12,9%), Каневской ГЭС – 840,534 млн кВт*ч (+22,2%), Киевской ГЭС – 697,843 млн кВт*ч (+29,8%), Днестровской ГЭС – 672,114 млн кВт*ч (+51,5%), Днестровской ГАЭС – 1 млрд 240,933 млн кВт*ч (-3,7%), Киевской ГАЭС – 163,328 млн кВт*ч (+13,1%).

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5747,6 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.