Одобренный комитетом Рады законопроект о введении накопительной пенсионной системы может быть принят за основу и доработан – Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что законопроект о накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, который прошел профильный комитет Верховной Рады, может быть принят в первом чтении, а затем доработан.

Как рассказал А.Рева агентству "Интерфакс-Украина" в Виннице в четверг, Минсоцполитики настаивает на нескольких принципиальных вещах, которые необходимо предусмотреть при введении накопительной системы.

"Платить должен только гражданин. Если мы говорим о солидарном уровне – платит работодатель. Это ваша базовая пенсия. Это обязанности работодателя, который вам платит зарплату. Это "хлеб". Теперь если вы хотите "намазать маслом", то "масло" должно быть ваше. Вы должны требовать "белой" зарплаты. Это должна быть ваша ответственность", - пояснил министр.

Во-вторых, по мнению А.Ревы, фонд общеобязательного пенсионного страхования должен быть негосударственным, так как иначе это не будет эффективно.

"Я категорически против", - сказал министр, отвечая на вопрос относительно того, может ли роль фонда на переходной период исполнять Пенсионный фонд Украины.

Вместе с тем А.Рева подчеркнул, что есть и проблема с частными фондами, так как они хоть и эффективны, но могут быть не очень стабильны. "Поэтому третий элемент – это жесткий контроль за деятельностью таких фондов", - сказал он.

Кроме того, А.Рева подчеркнул, что пенсионное страхование нельзя сразу вводить для всех категорий лиц: "Ну, для чего мне в 52 года вводить эту систему".

По мнению министра, обязательным данное страхование должно быть для лиц до 35 лет, а те, кто старше, смогут принимать участие в пенсионном страховании по желанию.

Также А.Рева добавил, что критически относится к идее, чтобы фондами общеобязательного государственного пенсионного страхования были иностранные компании.

"Переводить наши активы за границу я считаю неправильным. Они должны работать на экономику Украины", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в начале марта парламентский комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Законопроект, автором которого является группа народных депутатов из разных фракций, предлагает ввести децентрализованную накопительную систему через негосударственные пенсионные фонды. Согласно законопроекту, часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться на пенсионных счетах граждан, которые платят такие взносы. Эти средства будут инвестироваться в экономику Украины для получения инвестиционного дохода и защиты их от инфляционных процессов.