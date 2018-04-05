"Укрнафта" в I кв. выплатила 300 млн грн налогового долга

ПАО "Укрнафта" в январе-марте 2018 года уплатило свыше 3,3 млрд грн налогов, в том числе 0,3 млрд грн - в счет погашения просроченного налогового долга, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, финансовый план "Укрнафты" на 2018 год предусматривает выплату 1,2 млрд грн просроченного налогового долга, сумма которого к концу 2017 года составляла 11,85 млрд грн.

В пресс-службе напомнили, что компания предложила Кабинету министров провести реструктуризацию просроченного налогового долга на период четырех лет, заморозив начисление штрафов и пени. Это позволит снять ограничения с инвестиционных затрат компании, даст ей возможность инвестировать около 29 млрд грн за следующие пять лет.

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"По этому сценарию, кроме возврата всей суммы просроченного налогового долга, государство на протяжении пяти лет получит от "Укрнафты" около 80 млрд грн налоговых поступлений, в том числе 28 млрд грн дополнительных налоговых поступлений за счет увеличения инвестиций и добычи", - говорится в сообщении.

"Укрнафта" видит два пути погашения налогового долга.

Компания предложила передать Государственной фискальной службе в налоговый залог 2 млрд куб. м газа, рыночная стоимость которого составляет примерно 15 млрд грн. Второй вариант – рассрочка налогового долга на несколько лет и его погашение частями за счет собственных средств "Укрнафты".

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2017 году сократила добычу нефти с газоконденсатом на 9,2% (на 139,6 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млн 378,6 тыс. тонн (доля в общей добыче – 65,7%), газа – на 15,1% (на 196,2 млн куб. м) – до 1 млрд 101,3 млн куб. м (доля в общей добыче – 5,3%).

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка - порядка 42% акций.

На балансе компании находятся 43 буровые установки, 1,936 тыс. нефтяных и 168 газовых скважин. Компания также владеет сетью из 537 АЗС.