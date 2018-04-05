Экономика

14:55 05.04.2018

Финляндия дала согласие на строительства Nord Stream 2 в своей исключительной экономической зоне

Финляндия дала согласие на строительства Nord Stream 2 в своей исключительной экономической зоне

Министерство экономики и занятости Финляндии 5 апреля 2018 года дало разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2 исключительной экономической зоне государства.

Как отмечается в пресс-релизе кабинета министров Финляндии, из 1220 км трассы магистрали через финскую ИЭЗ вне территориальных вод пройдет 374 километров.

В числе требований к проекту финская сторона отмечает, что он должен быть выполнен таким образом, чтобы на более позднем этапе можно было реализовать другие потенциальные инфраструктурные проекты в исключительной экономической зоне Финляндии.

В Финляндии компании Nord Stream 2 необходимо получить два разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" в финской ИЭЗ. Второе разрешение в соответствии с законом о воде ожидается в ближайшие недели.

В Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений.

"Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании - идут по графику", - пишет компания Nord Stream 2 AG.

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