Экономика

13:17 05.04.2018

"Метинвест" разместил два выпуска евробондов на общую сумму $1,35 млрд

"Метинвест" разместил два выпуска евробондов на общую сумму $1,35 млрд

 Горно-металлургическая группа "Метинвест" разместила в рамках рефинансирования еврооблигаций-2021 и предэкспортного кредита два выпуска евробондов – со сроком обращения до 23 апреля 2023 года на сумму $825 млн и со сроком обращения до 23 апреля 2026 года на $525 млн.

Согласно информации в системе Bloomberg, пятилетние ценные бумаги были размещены по цене 98,986% номинала. С учетом предусмотренной ставки купона на уровне 7,75%, доходность при размещении составила 8% годовых.

Восьмилетние еврооблигации размещены по цене 98,583% номинала. С учетом ставки купона на уровне 8,5%, доходность при размещении составила 8,75% годовых.

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