Экономика

12:52 05.04.2018

"Метинвест" предлагает снизить купонную ставку по евробондам-2021 до 7,5% годовых

"Метинвест" предлагает снизить купонную ставку по евробондам-2021 до 7,5% годовых

Горно-металлургическая группа "Метинвест", после получения согласия держателей 96,8% еврооблигаций со сроком обращения до 2021 года на изменение условий обращения ценных бумаг предлагает снизить купонную ставку до 7,5% годовых, сообщила группа на веб-сайте фондовой площадки Euronext Dublin.

Согласно предложению, доход по указанной ставке будет начисляться с даты начала обращения новых еврооблигаций, эмитированных в рамках анонсированного ранее рефинансирования евробондов-2021 и предэкспортного финансирования. Выплата процентного дохода будет происходить 18 июня и 18 декабря.

Как сообщалось, "Метинвест" 19 марта предложил держателям обращающихся на рынке еврооблигаций, общий номинальный объем которых составляет $1,187 млрд, досрочно выкупить ценные бумаги.

Группа на начальном этапе оферты получила предложения на выкуп евробондов на $1 млрд 67,638 млн. Кроме того, держатели еврооблигаций на $1 млрд 148,546 млн согласились на внесение изменений в условия их обращения.

Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени.

"Метинвест" также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.

Параллельно группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Полученные таким образом средства "Метинвест" намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.

Совместными менеджерами сделок выступают: Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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