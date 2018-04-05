Экономика

11:02 05.04.2018

Агрохолдинг "Мрия" запустил первую в Украине интерактивную карту для пчеловодов

Агрохолдинг "Мрия" запустил первую в Украине интерактивную карту для пчеловодов

 Агрохолдинг "Мрия" запустил первую в Украине интерактивную карту медоносных культур, на которой отображаются актуальные посевные площади всех медоносных культур агрохолдинга.

Согласно сообщению пресс-службы, на карте также указывается сорт культур, прогнозируемый период цветения, информация о плановых работах по опрыскиванию, необходимое количество пчелосемей для качественного опыления и т.д.

Как отметила директор по коммуникациям и социальным проектам "Мрии" Нонна Шмидик, агрохолдинг активно поддерживает кооперативное движение и среди созданных при его поддержке кооперативов значительную долю занимают пчеловодческие. Этот инструмент позволит пасекам эффективно организовать свою работу, а следовательно – собрать больше меда и увеличить свой доход".

"Пчеловоды из шести областей Западной Украины, где работает "Мрия" (Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская) с помощью этой разработки смогут получить доступ к актуальной информации о более 60 тыс. га медоносных культур, которые выращивает агрохолдинг, подать заявку и зарезервировать места для своих пасек на определенных массивах. Также для пользователей интерактивной карты предусмотрено SMS-информирование о времени цветения и внесения СЗР", - отмечают в агрохолдинге.

"Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.

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