Экономика

10:10 05.04.2018

Украинцы в марте продали банкам на $105 млн больше, чем купили

Украинцы в марте продали банкам на $105 млн больше, чем купили

Украинцы в марте 2018 года купили у банков валюту на эквивалент $715,8 млн, тогда как продали им на $820,7 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.

Чистая продажа валюты украинцами в марте составила $104,9 млн по сравнению с $18,6 млн в феврале этого года и $191 млн – в марте прошлого.

Объем покупки валюты в марте по сравнению с февралем этого года вырос на 5,1%, продажи – на 17,3%, а по сравнению с мартом прошлого года – соответственно в 2,7 раза и 1,8 раза.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили 555,6 млн, продали – 634,6 млн.

В целом за первый квартал этого года продажа валюты превысила ее покупку на $380,8 млн, тогда как за первый квартал прошлого – на $330,4 млн.

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