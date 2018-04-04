Львовский производитель сигарет опровергает обвинения в налоговых махинациях

Распространенная рядом СМИ информация о неуплате акцизного налога "Львовской табачной фабрикой" (ЛТФ), а также отсутствие сделок по приобретению акцизных марок для производства сигарет в период с сентября 2017 года по январь 2018 года не достоверная, сообщает пресс-службе компании.

Согласно сообщению, эта информация была обнародована на основании ответа ГФС на депутатский запрос №114/7-821/1 от 2 марта 2018 г.

Как пояснили в пресс-службе, ЛТФ не могла получать акцизные марки. "Более года назад юридическое лицо ООО "Львовская табачная фабрика" прекратило существование. Производителю вернули его историчское название – "Винниковская табачная фабрика" (ВТФ), было образовано новое юрлицо, которое уплачивало акцизный налог и, в установленном порядке, получало акцизные марки", - говорится в сообщении.

В связи с этим пресс-служба ВТФ, ознакомившись с некоторыми материалами, считает их "недостоверными и расценивает, как методы нечестной конкуренции со стороны транснациональных корпораций PhilipMorris, JTI, В.А.Т. и монополиста на рынке дистрибуции сигарет – компании "Тедис".

"Они уже четвертый год пытаются "протянуть" через парламент введение минимальных цен на сигареты. По нашим расчетам, если ВР согласится с этой инициативой, уже в этом году пачка сигарет будет стоить в рознице 26,5 грн, а в 2019 г. – более 30 грн. Это приведет к стремительному росту цен на табачные изделия в целом, возможности получения указанными субъектами сверхприбыли и ростом контрабанды сигарет в Украину", - заявляют в ВТФ.

"Винниковская табачная фабрика" в свою очередь последовательно выступает против введения минимальных цен и отстаивает принципы честной конкуренции на рынке.

Кроме того, пресс-службой ВТФ были предоставлены материалы, подтверждающие уплату в 2017 г. акцизного налога – почти 1,3 млрд. грн и более 360,5 млн. грн за первый квартал 2018 г.