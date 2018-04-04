Экономика

17:49 04.04.2018

"Киевэнерго" отключило от отопления треть своих потребителей

"Киевэнерго" отключило от отопления треть своих потребителей

ПАО "Киевэнерго" уже отключило от отопления треть своих потребителей, сообщила пресс-служба компании

"От централизованного отопления отключены почти 30% клиентов "Киевэнерго". Среди них – 28,4% административных зданий, 34% жилых домов и 30,2% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие)", - отметили в пресс-службе.

КГГА приняла решение о завершении отопительного сезона 4 апреля. В первую очередь поставка тепла прекращается административным и жилым домам, затем - объектам социальной сферы: детсадам, школам, медицинским учреждениям.

Как сообщалось, подключение столичных жилых домов к отоплению в этом сезоне "Киевэнерго" начало 16 октября 2017 года. Всего "Киевэнерго" обеспечивает теплом 15782 объекта.

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Интерфакс-Украина
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