В КС обжаловали закон по Донбассу - Винник

Группа народных депутатов обжаловала в Конституционном суде Украины принятый Верховной Радой закон об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно-оккупированных территориях Донбасса, сообщил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Сегодня комитету стало известно, что в Конституционный суд поступило конституционное представление о признании неконституционным закона о деокупации Донбасса. Угадаете авторов?... Нимченко и компания, "Украинский выбор" и далее по тексту", - сказал он на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в среду.

В связи с этим он предостерег коллег от того, чтобы дать возможность обжаловать в будущем закон о национальной безопасности после принятия его парламентом.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон 18 января 2018 года. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал данный документ.

Закон определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Согласно закону, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутной территории и ее внутренних вод в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренних морских вод, прилегающих к этой территории, недр под территориями и воздушного пространства над этими территориями.

В преамбуле закона в части определения даты начала оккупации Российской Федерацией части территории Украины дается отсылка к закону "Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины", в котором определена дата начала оккупации Крыма.

Границы и перечень районов, населенных пунктов временно оккупированных территорий на Донбассе будет определять президент Украины по представлению Министерства обороны Украины, которое должно быть подготовлено на основании предложений Генштаба ВСУ.

В границах временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.

Согласно закону, факт окончательного вывода и отсутствия вооруженных формирований РФ на Донбассе будут устанавливать министр обороны Украины и министр внутренних дел Украины путем внесения совместного представления президенту Украины, который на этом основании будет принимать соответствующее решение.

Стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях – командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

Командующий Объединенных сил будет реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

Военнослужащие и правоохранители на Донбассе в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, смогут входить в жилые помещения граждан и, по согласию владельцев, использовать их транспортные средства для обеспечения национальной безопасности и отпора вооруженной агрессии РФ. Они также смогут досматривать граждан, их вещи и транспортные средства, проверять документы, удостоверяющие личность, в случае их отсутствия – задерживать для установления личности.

Кроме того, они смогут применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства в отношении граждан при попытке их несанкционированного проникновения в район осуществления мероприятий по отпору агрессии РФ, а также в отношении граждан, которые препятствуют выполнению таких мероприятий.

Пределы зон безопасности, прилегающих к району боевых действий, будет определять начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины по представлению командующего объединенными силами.

Закон устанавливает, что какие-либо документы, выданные в связи с незаконной деятельностью вооруженных формирований и оккупационной администрации РФ не действительны. Исключением являются документы, которые подтверждают факт рождения или смерти человека на временно оккупированных территориях. Такие документы будут прилагать к заявлениям о государственной регистрации рождения или смерти.

К моменту принятия Кабинетом министров Украины любых решений по применению норм этого закона действуют акты Кабмина, а также ограничения, введенные в действие решениями президента Украины.

Отмечается, что Кабмину необходимо в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом, обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.