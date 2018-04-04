Объявлен перерыв по иску Минюста о взыскании с подконтрольного "Роснефти" "Линика" 705 млн грн

Хозяйственный суд Луганской области в среду начал рассмотрение по существу иска Министерства юстиции Украины о взыскании с ЧАО "Линик" (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) 705 млн грн в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании "Агрокомплекс".

"Учитывая очень большой объем информации, все уже устали. Впереди еще очень большая масса исследований доказательств. Поэтому в судебном заседании объявляем перерыв до 17 апреля 2018 года", – сказала ведущая слушания судья Татьяна Косенко.

Представители Минюста настаивают на своих требованиях, тогда как представитель ответчика указывает, что иск направлен не по адресу, поскольку, согласно решению ЕСПЧ, "Линик" не является нарушителем закона. "Мы не против четко установленного законом права Минюста на обращение за регрессом, но право должно быть к виновному лицу", – сказал он.

Ранее в январе и марте 2018 года Хозсуд Луганской области отказал Минюсту в обеспечительных мерах по этому иску: истец просил арестовать недвижимое имущество и запретить операции по его отчуждению.

Заместитель министра юстиции Сергей Шкляр в январе пояснял, что иск возник вследствие выполнения решения ЕСПЧ, по которому уже осуществлена выплата EUR27 млн из государственного бюджета, что с учетом процентов составляет 705 млн грн.

ЕСПЧ признал в 2011 году компанию "Агрокомплекс" пострадавшей в судебном процессе за просроченные долги против Лисичанского НПЗ, а через два года постановил выплатить "Агрокомплексу" EUR27 млн справедливой компенсации, которые и были перечислены в отведенный судом двухлетний срок.

В письменном решении ЕСПЧ отмечалось, что "Агрокомплекс" проводил с российскими компаниями бартерные операции по обмену украинского пищевого сырья на российскую сырую нефть для дальнейшей продажи готовых нефтепродуктов. Дело касалось процедуры банкротства периода 1996-2004 гг., инициированной заявителем против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине в попытке восстановить просроченные задолженности.