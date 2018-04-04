Экономика

13:36 04.04.2018

Кабмин одобрил совместную с ЕС программу финансирования Фонда энергоэффективности в размере EUR268 млн

Кабмин одобрил совместную с ЕС программу финансирования Фонда энергоэффективности в размере EUR268 млн

Кабинет министров на заседании в среду принял проект распоряжения о подписании договора с Европейской комиссией (ЕК) о финансировании "Программы поддержки энергоэффективности в Украине – ЕЕ4U" сроком на семь лет.

"Принятие проекта распоряжения создаст правовые основания для подписания договора о финансировании мероприятия "Программа поддержки энергоэффективности в Украине - ЕЕ4U" с целью финансирования ЕК мероприятий, направленных на содействие повышению энергоэффективности в жилом секторе Украины, уменьшению выбросов CO2 и предоставление помощи индивидуальным домохозяйствам или группам домохозяйств (ОСМД) в осуществлении инвестиций в энергоэффективность своих домов на общую сумму EUR268 млн", - указывается в пояснительной записке к документу.

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Как указывается в проекте договора, финансирование из бюджета Европейского союза осуществляется на основании "Европейского инструмента соседства", максимальный взнос со стороны ЕС составит EUR50 млн.

При этом уточняется, что софинансирование программы в качестве третьей стороны будет осуществляться со стороны Германии в размере EUR15 млн (сроком на четыре года) и Украины и на сумму EUR203 млн (около 1,6 млрд грн ежегодно на протяжении пяти лет).

"Дальнейшие взносы доноров в Фонд можно ожидать со временем. Самыми вероятными кандидатами являются страны-члены ЕС и другие страны-члены Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (E5Р)", - отмечается в договоре.

Взнос ЕС в Целевой фонд многих доноров (ЦФМД) будет направлен на поддержку деятельности украинского Фонда энергоэффективности. Под надзором ЦФМД банкам-партнерам (государственные и частные украинские банки) будет поручено установление связей с бенефициарами (получателями грантов), а также прием, обработка и одобрение заявок.

Согласно договору, Фонд будет осуществлять обработку всех заявок на получение грантов в соответствии с технической инструкцией и предоставлять их на согласование ЦФМД. После одобрения проектов банки будут получать и предоставлять средства гражданам.

При этом средства ЦФМД и Фонда будут смешиваться на уровне банков-партнеров. Грантовый компонент будет выплачиваться после завершения проекта по реконструкции домов и проведения финансовой и технической проверки. Руководитель ЦФМД для этих целей выберет два государственных и два частных банка.

Как указывается в документе, программа будет способствовать разработке банками-партнерами кредитного продукта для ОСББ вместе с необходимыми стандартами оценки платежеспособности заемщиков, маркетинговыми материалами и каналами продаж, др.

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