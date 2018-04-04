Экономика

13:10 04.04.2018

Вступили в силу новые правила проверки качества продуктов

Вступили в силу новые правила проверки качества продуктов

Основная часть закона Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных" (№2042), принятого Верховной Радой 18 мая 2017 года, вступила в силу 4 апреля 2018 года.

Как сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей, принятие этого закона предусматривает, что контроль станет риск-ориентированным и будет проводиться с периодичностью, достаточной для повышения безопасности продуктов. В частности, предприятие, отнесенное к высокой степени риска, будет проверяться раз в квартал.

При этом принимается во внимание вид продукции, с которой имеет дело предприятие, особенности соответствующего производственного процесса, количество произведенной продукции, результаты предварительных мер государственного контроля, эффективность бизнес-процессов предприятия и другая информация, которая может свидетельствовать о нарушении законодательства.

Вступление в силу этого закона предусматривает готовность бизнеса к приходу представителя органа контроля без предупреждения. Это не касается аудита системы НАССР - аудит постоянно действующих процедур, основанных на принципах НАССР, проводится при условии уведомления оператора рынка не позднее, чем за три рабочих дня до его осуществления.

Ранее, согласно закону "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", была предусмотрена обязанность госоргана предупредить предприятие о проверке за 10 дней до ее начала. Таким образом терялся эффект внезапности и оператор рынка, успевал скрыть нарушения.

Нарушение нового закона влечет наложение штрафов, сумма которых для юридических лиц может достигать 70 тыс. грн. В частности, производство и/или оборот пищевых продуктов или кормов с использованием незарегистрированных мощностей влечет штраф в размере 74,46 тыс. грн на юридических лиц, на физических лиц-предпринимателей - 40,954 тыс. грн. Производство, хранение пищевых продуктов или кормов без получения эксплуатационного разрешения - 111,69 тыс. грн на юрлиц, на физлиц-предпринимателей 74,46 тыс. грн.

Реализация скоропортящихся пищевых продуктов или кормов, сроки хранения которых истекли, но в результате этого они не стали вредными для здоровья человека или животного влечет наложение штрафа в размере 44,676 тыс. грн на юрлиц, на физлиц-предпринимателей - 29,784 тыс. грн.

При этом, если выявленные факторы представляют угрозу для жизни и здоровья человека, то государственный инспектор Госпродпотребслужбы вправе принять решение о временном прекращении работы предприятия на срок до 10 рабочих дней. Остановка работы, превышающая этот срок, осуществляется только по решению суда.

Согласно сообщению, с 4 апреля 2018 года в случае поступления обращения гражданина о нарушениях в сфере безопасности пищевых продуктов Госпродпотребслужба вправе осуществлять внеплановые проверки без получения согласия органа государственной власти, который осуществляет формирование политики в этой сфере (Государственной регуляторной службы или Министерства аграрной политики и продовольствия).

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