Правительство отменило платежи для недропользователей за прирост запасов и продление лицензий

Кабинет министров Украины отменил платежи для недропользователей за прирост запасов ископаемых, а также за продление действия спецразрешений.

Соответствующее решение о корректировке правительственных постановлений №954 и 615 от 30 мая 2011 года Кабмин принял на заседании в среду. При этом, до официальной публикации, решение еще будет доработано с учетом предложений МЭРТ.

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Принятый правительством документ также исключает норму об отказе в продлении срока действия спецразрешения, если недропользователь имеет долги по ренте. Такое изменение связано с решением суда по иску "Укрнафты".

Помимо этого, Кабмин разрешил частным компаниям передавать спецразрешения связанным субъектам, что облегчит сотрудничество с другими предприятиями.

Принятый документ также содержит пункт об обязательном обнародовании на сайте Госгеонедр информации о выдаче спецразрешений вне аукциона (в течение пяти дней с момента принятия таких решений). Кроме того, Госгеонедр вменяется в обязанности обнародование информации о поступивших заявлениях на продление спецразрешений.

В то же время, принятый документ предполагает ряд существенных изменений, связанных с проведением оценки влияния на окружающую среду, получивших негативные отзывы от участников рынка.

"Редакция изменений, предложенных Минэкологии, включает проведение оценки влияния на окружающую среду на всех этапах предоставления спецразрешения, в том числе при внесении изменений в него и при продлении действия разрешения на геологическое изучение. Это противоречит требованиям закона "Об оценке влияния на окружающую среду", предусматривающего оценку только на этапе добычи. То же предусматривает и закон "О нефти и газе", - комментирует данный аспект исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

По его словам, изменения также не предусматривают устранения механизма выдачи новых спецразрешений вне аукционов через апробацию геоинформации.

"Такого рода изменения являются критичными для проведения прозрачных нефтегазовых аукционов", - резюмирует Р.Опимах.