Кабмин решил перевести расчетно-кассовое обслуживание госшахт в казначейство

Кабинет министров Украины решил перевести расчетно-кассовое обслуживание государственных угледобывающих предприятий в казначейство.

Соответствующее протокольное решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.

"Минэнергоугля принял решение, которым обязал руководителей государственных угледобывающих предприятий до 1 мая 2018 года открыть счета в органах государственной казначейской службы для обеспечения расчетно-кассового обслуживания текущей деятельности исключительно на этих счетах", - указано в протокольном решении правительства.

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Кроме того, Минэнергоугля поручено разработать механизм, при котором в случае возникновения долгов по заработной плате, 75% выручки госшахты шло бы на их погашение.

По решению правительства, после того как Минэнергоугля выполнит описанные выше действия, Министерство финансов Украины должно обеспечить приближение бюджетного финансирования по статье "Меры по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования государственного сектора угольной промышленности" – эти деньги будут использованы на погашения долгов перед шахтерами.

"Таким образом, мы сейчас погашаем путем приближения задолженность и принимаем решение, которое позволит нам далее более четко контролировать затраты бюджета на работу шахт", - отметил министр финансов Украины Александр Данилюк.