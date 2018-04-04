Кабмин утвердил правила доступа к инфраструктуре кабельной канализации электросвязи

Кабинет министров Украины на заседании 4 апреля принял проект постановления "Об утверждении правил предоставления доступа к инфраструктуре кабельной канализации электросвязи", сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду.

Согласно тексту документа, данные правила устанавливают порядок осуществления доступа к инфраструктуре кабельной канализации электросвязи, принадлежащей собственникам, не являющимся операторами, провайдерами телекоммуникаций, а также порядок взаимодействия собственника такой инфраструктуры с заказчиками услуг ее эксплуатации.

В частности, данным проектом устанавливаются нормы оплаты за предоставленный доступ к инфраструктуре в соответствии с методикой определения платы, которая утверждается Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, согласно нормам закона "О доступе к объектам строительства, транспорта и электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей".

Также, данные правила запрещают собственнику включать в договор о доступе условия, предусматривающие возложение на заказчика работ по ремонту или дооснащению кабельной канализации электросвязи (которые могут привести к затратам, связанным с такими работами), а также требования о передаче проложенных заказчиком кабелей связи, технических средств телекоммуникаций на баланс собственника кабельной канализации электросвязи.

Кроме того, проект предусматривает обязательное уведомление сторон о разрыве заключенного договора не менее чем за четыре месяца до окончания его действия. Если ни одна из сторон не сообщила другой о его разрыве – договор автоматически считается продленным на указанный в нем срок.

При этом, с момента окончания действия договора или же внесения в него соответствующих изменений, заказчик (кроме бюджетных учреждений) обязан в течение 20 рабочих дней демонтировать свои технические средства телекоммуникаций. Если демонтаж не будет проведен в указанные сроки, собственник кабельной канализации электросвязи имеет право демонтировать оборудование заказчика за свой счет.

Кроме того, согласно принятым правилам, собственник имеет право демонтировать техсредства телекоммуникаций, если они были размещены до утверждения этих правил без заключения договора и их собственник отказывается заключать договор; а также в случае, если установить их собственника невозможно.

Как сообщалось, 7 февраля 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4159 от 26 февраля 2016 года "О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей".

2 марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон.