Экономика

12:24 04.04.2018

Кабмин создал Межведомственную координационную комиссию по вопросам импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе

Кабмин создал Межведомственную координационную комиссию по вопросам импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе

Кабинет министров создал Межведомственную координационную комиссию по вопросам импортозамещения, в состав которой войдут представители органов государственной власти, парламентских комитетов, госконцерна "Укроборонпром" и общественных объединений.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Согласно сопроводительным документам к проекту соответствующего постановления, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", комиссия будет временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров для организации работы по импортозамещению в оборонно-промышленном комплексе.

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