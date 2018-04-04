"Сумыхимпром" в очередной раз продляет договор о давальческой переработке сырья с компанией Фирташа

Государственное предприятие ПАО "Сумыхимпром" и ООО "Химвектор" (Киев, принадлежит Дмитрию Фирташу) подпишут дополнение к договору о давальческой переработке сырья от октября 2017 года, сообщило госпредприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно дополнению от 2 марта 2018 года, общая сумма договора возрастает до 1 млрд 913,4 млн грн с 960,6 млн грн (с НДС).

"Сумыхимпром" специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 100% акций "Сумыхимпром" находится в государственной собственности.

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