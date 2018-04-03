Мексика ввела окончательные пошлины на импорт бесшовных труб, в том числе из Украины

Государственный секретариат экономики Мексики ввел окончательные компенсационные пошлины в отношении импорта бесшовных труб из углеродистой стали происхождением из Южной Кореи, Испании, Индии и Украины.

Сообщение о таком решении Госсекретариат экономики Мексики опубликовал в официальном издании Diario Oficial 3 апреля текущего года.

Согласно сообщению, пошлины вводятся в отношении труб из Украины в размере $170,1 за метрическую тонну, труб из Южной Кореи - в размере $131,2/тонна, Испании - $378,5/тонна и Индии - $206,7/тонна.

Данное постановление подписал министр экономики Мексики 16 марта текущего года, вступило в силу на следующий день после публикации в Diario Oficial, то есть с 4 апреля.

Ранее в международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) агентству "Интерфакс-Украина" сообщали, что введенные ограничения не будут иметь значительного влияния для компании, так как в Мексику поставлялись небольшие партии труб.

"Объем поставок труб "Интерпайпа" в Мексику за период с 2013 по 2017 год составляет всего 5 тыс. тонн. Продажи в эту страну не являются значимыми для "Интерпайпа", - прокомментировали ситуацию в группе в ответ на запрос агентства.

Как сообщалось, Мексика 15 декабря 2016 года возбудила антидемпинговое расследование по импорту бесшовных труб происхождением из Южной Кореи, Испании, Индии и Украины. Расследование возбуждено в отношении бесшовных труб по кодам 7304.19.01, 7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.05, 7304.39.06 и 7304.39.99 мексиканского таможенного тарифа.

Данное расследование возбуждено на основании жалобы мексиканской TAMSA (Tubos de Arcero de Mexico S.A.), которое на 99% принадлежит компании Tenaris (Италия).

Госсекретариат экономики Мексики 3 августа 2017 года ввел предварительные компенсационные пошлины в отношении импорта бесшовных труб из углеродистой стали происхождением из Южной Кореи, Испании, Индии и Украины. При этом в отношении труб из Украины они были определены в размере $170,1 за тонну.

Ранее Мексика уже возбуждала антидемпинговое расследование по импорту украинских бесшовных труб по коду 730439 - в сентябре 2006 года также по жалобе TAMSA. В апреле 2008 года Мексика завершила антидемпинговое расследование по импорту труб из Украины и КНР без введения ограничений - соответствующее решение Госсекретариата экономики Мексики опубликовано 29 апреля 2008 года в Diario Oficial.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. По итогам 2017 года ТКК "Интерпайп" увеличила продажи трубной и железнодорожной продукции на 35% - до 767 тыс. тонн.

В компании работают 12 тыс. чел.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.