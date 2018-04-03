Польское госагентство ARP договорилось о выкупе у Таруты Gdańsk Shipyard и GSG Towers

Польское агентство развития промышленности (ARP S.A.) сообщило о завершении первого, "самого важного" этапа переговоров о выкупе доли Сергея Таруты судостроительного завода Gdańsk Shipyard S.A. и производителя башен для ветроэлектростанций GSG Towers Sp. z o.o.

"28 марта этого года стороны подписали соглашение (так называемый term sheet) в отношении основных условий заключительной сделки… Обе стороны договорились о ключевых условиях сделки и о графике перехода к ARP контроля над компаниями", – указано в сообщении ARP на его сайте.

Госагентство указывает, что этому предшествовало несколько недель интенсивных переговоров, которые начались в январе этого года, после того как ARP подала заявку на выкуп активов у украинского инвестора.

Ранее С.Тарута в комментарии "Громадському" уточнял, что переговоры вела его дочь, так как он в настоящее время не занимается бизнесом.

В сообщении ARP отмечается, что его предложение о покупке имеет рыночный характер, однако какие-либо другие данные отсутствуют. Согласно пресс-релизу, закрытие сделки по-прежнему требует выполнения ряда условий, согласованных обеими сторонами, в том числе получения одобрения польского антимонопольного ведомства.

ARP планирует после получения контроля над предприятиями стабилизировать ситуацию на них и продолжить их деятельность по основному профилю: судостроение и морская энергия ветра.

Госагентство уточняет, что в настоящее время оно владеет 18,95% Gdańsk Shipyard и 50% GSG Towers, тогда как остальные доли и операционный контроль принадлежат украинскому инвестору.

Согласно релизу, на судостроительном заводе сейчас занято около 140 человек, а на GSG Towers – около 430 человек.

Как сообщалось, ISD Polska приобрела 76% акций Гданськой судоверфи в 2007 году. Позднее судостроительный бизнес был выведен из состава корпорации ИСД, и контроль над ним сосредоточил С.Тарута. Украинский инвестор и ARP много лет вели спор о необходимости и способах докапитализации Гданьской судоверфи, оказавшейся в сложной финансовой ситуации, а также о выполнении плана ее реструктуризации. Госагентство отмечало, что невыполнение плана реструктуризации может привести к решению Еврокомиссии о возврате этих средств, общая сумма которых с 2004 года по 2013 год достигла PLN550 млн ($162,7 млн грн по тогдашнему курсу).