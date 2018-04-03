Экономика

15:09 03.04.2018

Маск сам будет контролировать производство Tesla Model 3

Маск сам будет контролировать производство Tesla Model 3

Глава Tesla Илон Маск будет лично курировать производство "бюджетных" седанов Model 3, объемы выпуска которых никак не выйдут на полную мощность, пишет The Information со ссылкой на информированные источники.

По данным интернет-издания, И.Маск забрал эти полномочия у старшего вице-президента Tesla по разработкам Дага Филда, ранее работавшего в Apple.

"Около года назад я попросил Дага заняться и проектированием, и производством. Он согласился, что Tesla нужно лучше совмещать эти области, чтобы мы не разрабатывали машины, которые безумно трудно строить. Однако сейчас лучше разделять и властвовать, так что я снова буду спать на заводе. Автобизнес - это ад", - написал И.Маск в Twitter.

В ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник цена бумаг Tesla повысилась на 0,8%.

В понедельник акции Tesla подешевели на 5,1%, поскольку 1 апреля И.Маск в шутку объявил о банкротстве компании. Инвесторы, однако, были настроены серьезно: дела у Tesla идут не настолько хорошо, чтобы подобные шутки казались уместными, пишет The Wall Street Journal. С начала года капитализация компании сократилась почти на 19%, причем только за март - на 22%, это худший месячный результат более чем за семь лет.

Глава Tesla в выходные иронизировал, что компании якобы не удалось привлечь достаточного объема средств в ходе продажи пасхальных яиц. Но финансовое положение Tesla сейчас - предмет пристального внимания инвесторов, которые опасаются, что ей не хватит ликвидности. Рейтинговое агентство Moody's Investors Service в марте ухудшило рейтинги Tesla, в том числе из-за этих опасений. По оценкам аналитиков, Tesla теряет более $1 млрд в квартал.

И.Маск ожидает, что в ближайшие дни выпуск Model 3 превысит 2 тыс. машин в неделю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевой блок Jalopnik. Изначально предполагалось, что к концу 2017 года компания доведет выпуск до 5 тыс. в неделю, а в 2018 году - до 10 тыс. в неделю. В январе Tesla объявила, что выйдет на 2,5 тыс. Model 3 в неделю лишь к концу первого квартала 2018 года, но, по всей видимости, не справилась и с этой задачей.

Данные о квартальном производстве Tesla должны быть опубликованы на этой неделе.

Model 3 - самый дешевый автомобиль Tesla, стартовая цена - от $35 тыс., и в компании рассчитывали, что он станет "народным электромобилем".

На прошлой неделе Tesla объявила об отзыве 123 тыс. машин Tesla S, произведенных до 2016 года, в связи с возможными проблемами с усилителем руля.

В конце той же недели Tesla подтвердила, что мартовское ДТП со смертельным исходом произошло, когда на электромобиле Tesla Model X была включена полуавтоматическая система вождения Autopilot. Электромобиль налетел на ограждение близ Маунтин-Вью в Калифорнии и загорелся после того, как в него въехали два других автомобиля. Водитель скончался на месте.

Tesla не сразу смогла получить доступ к журналу бортового компьютера.

Национальное управление безопасности дорожного движения (National Transportation Safety Board, NTSB) США и другие регуляторы проводят расследование ДТП.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Tesla увеличил выручку в Китае на 90% в 2017 году

Tesla завершила 2017 год с убытком, планирует получить прибыль в этом году

Проблемы с производством Model 3 могут быть серьезнее, чем признает Tesla

Tesla снова нарушила обещания вывести производство Model 3 на полную мощность

Tesla планирует выпустить электропикап

Tesla запустила самую большую батарею в мире

Грузовики Tesla будут стоить $150-200 тыс

Tesla досрочно собрала для Австралии крупнейший в мире литий-ионный аккумулятор

Проходческая компания Маска заработала $300 тыс. на продаже бейсболок

Tesla представила долгожданный электрогрузовик и удивила новым спорткаром

ПОСЛЕДНЕЕ

Запрет на посещение портов аннексированного Крыма в марте нарушили 19 судов

МХП разместил 8-летние евробонды на $550 млн с доходностью 6,95%

"Укрэнерго" считает необходимым строительство 2,5 ГВт аккумуляторных и газопоршневых станций до 2025 года

SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO

ОБОБЩЕНИЕ: Стратегия развития авиации - от постулатов до дронов и навигации

Виталий Галицких: "Украинцы сейчас на первом месте по регистрации в Эстонии компаний карточкой э-резидента

Набсовет "Укрнафты" назначил проведение собрания акционеров 14 июня

GM перестанет предоставлять ежемесячные отчеты о продажах автомобилей

Три металлургических комбината стали крупнейшими получателями возмещения НДС в марте

Мининфраструктуры ожидает роста пассажиропотока украинских аэропортов более чем вчетверо к 2030г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА