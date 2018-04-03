Экономика

14:46 03.04.2018

МХП разместил 8-летние евробонды на $550 млн с доходностью 6,95%

МХП разместил 8-летние евробонды на $550 млн с доходностью 6,95%

"Мироновский хлебопродукт" (МХП) завершил размещение восьмилетних еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,95% годовых, сообщила холдинговая компания агрохолдинга MHP SE на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Компания напоминает, что вырученные средства будут направлены, в том числе, на финансирование выкупа всех или части евробондов-2020.

Кроме того, MHP SE сообщила, что акцептировала все поданные на начальном этапе выкупа заявки на сумму $409,783 млн из $495,6 млн еврооблигаций в обращении.

На этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).

После 21 марта (конечный срок начального этапа – ИФ) за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс.

Окончательный срок приема заявок - 23:59 по нью-йоркскому времени 6 апреля 2018 года.

Совместными менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

Помимо еврооблигаций-2020, в обращении находятся евробонды на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МХП готов инвестировать EUR76 млн в частичное восстановление Doux Group

МХП объявил о выпуске 8-летних евробондов на $550 млн с доходностью 6,95%

МХП на начальном этапе получил заявки на выкуп 82,7% выпуска евробондов-2020

МХП заинтересован в поглощении французского производителя курятины Doux

МХП объявил о рефинансировании евробондов-2020 и роад-шоу нового выпуска

МХП изучает возможности рефинансировать еврооблигации-2020

МХП в 2018 г. планирует увеличить EBITDA на 6%

МХП выплатит $80 млн промежуточных дивидендов

МХП в 2017 г. увеличил чистую прибыль в 3,3 раза

"Укрзализныця" не исключает выпуска евробондов в 2018г

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрэнерго" считает необходимым строительство 2,5 ГВт аккумуляторных и газопоршневых станций до 2025 года

SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO

ОБОБЩЕНИЕ: Стратегия развития авиации - от постулатов до дронов и навигации

Виталий Галицких: "Украинцы сейчас на первом месте по регистрации в Эстонии компаний карточкой э-резидента

Набсовет "Укрнафты" назначил проведение собрания акционеров 14 июня

GM перестанет предоставлять ежемесячные отчеты о продажах автомобилей

Три металлургических комбината стали крупнейшими получателями возмещения НДС в марте

Мининфраструктуры ожидает роста пассажиропотока украинских аэропортов более чем вчетверо к 2030г

Минрегион запретит строить парковки внутри жилых кварталов

Мининфраструктуры предлагает развивать авиаперевозки с расширением лоу-кост модели и снижением цен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА