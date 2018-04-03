"Укрэнерго" считает необходимым строительство 2,5 ГВт аккумуляторных и газопоршневых станций до 2025 года

НЭК "Укрэнерго" считает необходимым, в условиях стремительного развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), строительство 2,5 ГВт высокоманевренных балансирующих мощностей (аккумуляторных и газопоршневых станций) в Украине до 2025 года, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в ходе презентации тематического исследования в Киеве во вторник.

"Быстродействующие маневренные мощности должны покрывать 30% установленной мощности ВИЭ. Исходя из прогнозов того, как будет расти совокупная мощностью солнечных (СЭС) и ветряных (ВЭС) электростанций, до 2025 года нам необходимо построить 2,5 ГВт маневренных мощностей - energy storages на литиевых батареях и газопоршневых станций", - сказал он.

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В.Ковальчук добавил, что стоимость возведения таких мощностей – около 55 млрд грн.

Глава "Укрэнерго" отметил, что если Украина не построит высокоманевренные мощности, то при росте доли ВИЭ ей придется ограничивать выработку атомных электростанций (работают в базовом режиме) и повышать долю угольных ТЭС (способных к маневрированию) – это поднимет общую стоимость генерируемой в стране электроэнергии на 57,7%.

Еще одним альтернативным сценарием является ограничение работы СЭС и ВЭС в пиковые периоды – это обойдется стране еще дороже, поскольку придется оплачивать как реальную работу АЭС и ТЭС, так и компенсацию за недовыработанную электроэнергию СЭС и ВЭС. При таком сценарии общая стоимость генерируемой в стране электроэнергии вырастет на 99%.

"Из трех возможных сценариев строительство высокоманевренных балансирующих мощностей приводит к наименьшему росту стоимости электроэнергии – на 48,7%. Вложение 55 млрд грн в их возведение даст экономию в 65 млрд грн по сравнению со сценарием ограничения работы ВИЭ", - отметил глава "Укрэнерго".

Руководитель компании добавил, что, по его мнению, строительство energy storages на литиевых батареях необходимо стимулировать либо путем введения специального тарифа (по примеру "зеленого"), либо через механизм аукционов. "Мы будем инициировать введение стимулирующего тарифа, или других механизмов, которые бы позволили сделать прибыльность таких высокоманевренных мощностей не ниже, чем для ВИЭ", - сказал В.Ковальчук.

Руководитель компании отметил, что пилотный проект можно организовать через "Укрэнерго", когда непосредственно сетевой оператор проведет аукцион на строительство energy storages.

Вместе с тем он подчеркнул, что тянуть время с решением вопроса нельзя – первые 500 МВт высокоманевренных мощностей должны начать работу уже в 2020 году.

Как сообщалось, объединенная энергосистема (ОЭС) Украины на сегодня может принять еще до 3 тыс. МВт новых мощностей солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре. В то же время, общий объем уже выданных технических условий (ТУ) на присоединение электростанций на ВИЭ к сети уже превышает 7,5 тыс. МВт. Только за I кв. 2018 года "Укрэнерго" выдало ТУ на присоединение станций общей установленной мощностью 310 МВт.