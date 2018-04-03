Экономика

14:18 03.04.2018

"Укрэнерго" считает необходимым строительство 2,5 ГВт аккумуляторных и газопоршневых станций до 2025 года

"Укрэнерго" считает необходимым строительство 2,5 ГВт аккумуляторных и газопоршневых станций до 2025 года

НЭК "Укрэнерго" считает необходимым, в условиях стремительного развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), строительство 2,5 ГВт высокоманевренных балансирующих мощностей (аккумуляторных и газопоршневых станций) в Украине до 2025 года, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в ходе презентации тематического исследования в Киеве во вторник.

"Быстродействующие маневренные мощности должны покрывать 30% установленной мощности ВИЭ. Исходя из прогнозов того, как будет расти совокупная мощностью солнечных (СЭС) и ветряных (ВЭС) электростанций, до 2025 года нам необходимо построить 2,5 ГВт маневренных мощностей - energy storages на литиевых батареях и газопоршневых станций", - сказал он.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В.Ковальчук добавил, что стоимость возведения таких мощностей – около 55 млрд грн.

Глава "Укрэнерго" отметил, что если Украина не построит высокоманевренные мощности, то при росте доли ВИЭ ей придется ограничивать выработку атомных электростанций (работают в базовом режиме) и повышать долю угольных ТЭС (способных к маневрированию) – это поднимет общую стоимость генерируемой в стране электроэнергии на 57,7%.

Еще одним альтернативным сценарием является ограничение работы СЭС и ВЭС в пиковые периоды – это обойдется стране еще дороже, поскольку придется оплачивать как реальную работу АЭС и ТЭС, так и компенсацию за недовыработанную электроэнергию СЭС и ВЭС. При таком сценарии общая стоимость генерируемой в стране электроэнергии вырастет на 99%.

"Из трех возможных сценариев строительство высокоманевренных балансирующих мощностей приводит к наименьшему росту стоимости электроэнергии – на 48,7%. Вложение 55 млрд грн в их возведение даст экономию в 65 млрд грн по сравнению со сценарием ограничения работы ВИЭ", - отметил глава "Укрэнерго".

Руководитель компании добавил, что, по его мнению, строительство energy storages на литиевых батареях необходимо стимулировать либо путем введения специального тарифа (по примеру "зеленого"), либо через механизм аукционов. "Мы будем инициировать введение стимулирующего тарифа, или других механизмов, которые бы позволили сделать прибыльность таких высокоманевренных мощностей не ниже, чем для ВИЭ", - сказал В.Ковальчук.

Руководитель компании отметил, что пилотный проект можно организовать через "Укрэнерго", когда непосредственно сетевой оператор проведет аукцион на строительство energy storages.

Вместе с тем он подчеркнул, что тянуть время с решением вопроса нельзя – первые 500 МВт высокоманевренных мощностей должны начать работу уже в 2020 году.

Как сообщалось, объединенная энергосистема (ОЭС) Украины на сегодня может принять еще до 3 тыс. МВт новых мощностей солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре. В то же время, общий объем уже выданных технических условий (ТУ) на присоединение электростанций на ВИЭ к сети уже превышает 7,5 тыс. МВт. Только за I кв. 2018 года "Укрэнерго" выдало ТУ на присоединение станций общей установленной мощностью 310 МВт.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минэнергоугля отменило конкурсные отборы независимых членов НС "Укрэнерго" и "Держуглепостач"

Первые конкурсы по отбору руководителей госкомпаний по новой процедуре могут быть объявлены для "Укрэнерго", "Укрзализныци" - Нефедов

"Укрэнерго" рассчитывает завершить корпоратизацию в сентябре

"Укрэнерго" в конце марта раскроет предложения претендентов на разработку программного обеспечения для нового рынка электроэнергии

ОЭС Украины без риска разбалансировки может принять не более 3 ГВт мощности СЭС и ВЭС

"Укрэнерго" в январе снизило передачу электроэнергии на 5,6%

Энергосистема Украины продолжает стабильно работать в условиях холодов и чрезвычайной ситуации с газом

"Укрэнерго" и словацкий оператор SEPS согласовали финальную конфигурацию заявки на реконструкцию ЛЭП "Мукачево - Вельке Капушаны"

"Укрэнерго" и венгерская MAVIR намерены модернизировать ЛЭП 750 кВ "Западноукраинская-Альбертирша"

"Укрэнерго" в 2017г увеличило передачу электроэнергии на 2,4%

ПОСЛЕДНЕЕ

МХП разместил 8-летние евробонды на $550 млн с доходностью 6,95%

SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO

ОБОБЩЕНИЕ: Стратегия развития авиации - от постулатов до дронов и навигации

Виталий Галицких: "Украинцы сейчас на первом месте по регистрации в Эстонии компаний карточкой э-резидента

Набсовет "Укрнафты" назначил проведение собрания акционеров 14 июня

GM перестанет предоставлять ежемесячные отчеты о продажах автомобилей

Три металлургических комбината стали крупнейшими получателями возмещения НДС в марте

Мининфраструктуры ожидает роста пассажиропотока украинских аэропортов более чем вчетверо к 2030г

Минрегион запретит строить парковки внутри жилых кварталов

Мининфраструктуры предлагает развивать авиаперевозки с расширением лоу-кост модели и снижением цен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА