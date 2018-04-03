ОБОБЩЕНИЕ: Стратегия развития авиации - от постулатов до дронов и навигации

Буквально на днях на портале Министерства инфраструктуры Украины появился проект приказа Кабинета министров об утверждении авиационной транспортной стратеги стратегии до 2030 года. Документ появился неслучайно, поскольку даже премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно требовал от отрасли четкой стратегии развития, однако начнем по порядку.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Согласно тексту проекта документа, на сегодняшний день сегодня авиационный рынок Украины начинает свое возрождение после периода спада активности в течение последних нескольких лет.

По состоянию на начало 2018 года в Украине действует 66 межправительственных соглашений, регулирующих воздушное сообщение со странами мира. Соглашения, условиями которых полностью либерализовано авиационное сообщение, составляют 33,4% (США, ОАЭ, Испания, Италия, Греция, Польша и др.). Соглашения, согласно которым сняты ограничения по количеству украинских перевозчиков составляют 77,3%.

Также сообщается, что на рынке пассажирских и грузовых авиаперевозок Украины работает около трех десятков отечественных авиакомпаний, 19 из которых осуществляют пассажирские перевозки. Шесть ведущих авиакомпаний, а именно: "Международные авиалинии Украины", "Азур Эйр Украина", "Роза ветров", "Янэйр", "Браво" и "Атласджет Украина" выполняют 95% общих объемов пассажирских перевозок.

Регулярные полеты между Украиной и странами мира осуществляют 10 отечественных авиакомпаний в 42 страны мира и 28 иностранных авиакомпаний в 27 стран мира. Регулярные внутренние пассажирские перевозки между девятью городами Украины выполняют пять отечественных авиакомпаний.

Перевозки грузов и почты выполняют 18 отечественных авиакомпаний, большая часть перевозок - это перевозки чартерными рейсами в других государствах в рамках гуманитарных и миротворческих программ ООН, а также согласно контрактам и соглашениям с другими заказчиками.

В Украине в настоящее время функционируют и обслуживают коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний 19 аэропортов и аэродромов. Пассажиропотоки через аэропорты Украины составляют около 13 млн человек. Семь ведущих аэропортов – "Борисполь", "Киев" (Жуляны), "Одесса", "Львов", "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье" обслуживают около 98% общих пассажиропотоков и почтогрузопотоков.

ДЫРЫ В ГОСРЕГУЛИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ

Среди существующих проблем в этом аспекте авторы документа, прежде всего, отмечают незавершенность процесса подписания Соглашения об общем авиационном пространстве; несистемное инкорпорирование актов ЕС в законодательную систему Украины; несовершенную систему государственного регулирования (в частности валютного), а также налоговую политику в сфере предоставления транспортных услуг; недостаточный уровень конкуренции на рынке авиатранспортных услуг.

Среди проблем также указывается применение НДС к импорту транспортных средств и их агрегатов или запасных частей, в то время как конкуренты из Европы и других стран получают конкурентные преимущества - освобождение от таких налогов при условии осуществления преимущественно внешнеэкономической деятельности (более 50%).

Не обошли авторы вниманием и несовершенное валютное регулирование, а именно обязательства по продаже большей части валютной выручки.

Низкий суверенный рейтинг Украины по критериям OECD и законодательные барьеры для привлечения конкурентоспособного финансирования на обновление парка воздушных судов, неэффективное нормативно-правовое регулирование привлечения инвестиций в транспортный комплекс, отсутствие механизмов компенсации инвестиций в стратегические объекты транспорта, несовершенные процедуры государственных закупок для таких высокотехнологичных отраслей как авиационная также создают угрозу для рынка.

Эти проблемы предлагается решить за счет, в частности: выполнения соглашения об ассоциации с ЕС в части активизации двусторонних переговоров со странами ЕС по полной либерализации авиаперевозок, независимо от статуса соглашения о САП с ЕС; приведения нормативно-правовых актов в сфере авиационного транспорта в соответствие с требованиями и нормами авиационного законодательства ЕС; обеспечения авиаперевозчикам, хендлинговым компаниям, поставщикам и заправщикам авиатоплива равноправного, открытого и прозрачного доступа к рынку авиауслуг и транспортной инфраструктуры.

Решению проблем также поспособствует дерегуляция региональных аэропортов; применение благоприятной налоговой политики в отношении авиационной отрасли; применение нулевой ставки НДС для внутренних авиаперевозок; внедрение программы мотивации обновления флота воздушных судов; обеспечение развития отечественной бизнес-авиации путем упрощения условий таможенного оформления воздушных судов; внедрение льготной системы налогообложения земель авиационной инфраструктуры; уменьшение размера выплаты дивидендов, отчислений части чистой прибыли в бюджет и обязательное использование владельцами или эксплуатантами аэропортов таких платежей исключительно на развитие инфраструктуры аэропортов; совершенствование валютного регулирования в сфере авиационных перевозок и законодательства в сфере инвестиционной деятельности и другие.

В целом все эти вещи реальны, вопрос во времени и желании властей решить таковую проблему.

ТОЛЧОК ВПЕРЕД, ИЛИ РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК

В этом аспекте авторы документа снова вспоминают о низком уровне либерализации международных воздушных сообщений со странами Европы (в частности свободный рынок введен только с 11-ю странами ЕС из 28), Америки (полная либерализация действует только с США с 14 января 2016 года), Азии и Ближнего Востока.

Среди других проблем далеко ходить не стоит: недостаточный уровень конкуренции и несоответствие европейским требованиям доступа к рынку авиатранспортных услуг; относительно высокая себестоимость авиаперевозок, в том числе из-за недостаточных мер по их либерализации, несовершенное налоговое законодательство, ограниченная конкуренция на рынке аэропортовых услуг; недоступность услуг авиаперевозки для подавляющего большинства населения Украины из-за низкой платежеспособности населения, а также из-за завышенных цен на авиабилеты; неразвитая сеть внутренних авиационных перевозок и другие давно известные проблемы.

Среди путей решения специалисты Мининфраструктуры видят: комплексную либерализацию авиаперевозок (снятие ограничений на паритетных началах по количеству предназначенных авиапредприятий, пунктов и частот при выполнении полетов) между Украиной и странами Европы, Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока; создание благоприятных условий для развития в Украине авиационных сообщений по модели лоу-кост как отечественными, так и иностранными авиаперевозчиками через все региональные аэропорты Украины, стимулирование имеющихся отечественных и иностранных авиакомпаний к увеличению объемов деятельности и снижение цен на авиаперевозки путем: внедрения прозрачных и недискриминационных критериев предоставления прав на эксплуатацию воздушных линий; повышения конкуренции и снижение цен на рынке услуг наземного обслуживания в результате внедрения прозрачных и недискриминационных критериев доступа на рынок услуг наземного обслуживания;

Кроме этого, рынку поможет обеспечение свободного доступа сертифицированных операторов по предоставлению услуг реализации и заправки авиационным топливом в аэропортах Украины; установление нулевой ставки НДС на авиационное топливо, за аренду воздушных судов за пределами таможенной территории Украины для отечественных авиапредприятий.

Необходимы также и интеграция систем обмена информацией между пограничной службой и авиаперевозчиками для повышения скорости прохождения контроля; урегулирование деятельности глобальных дистрибьюторских систем на территории Украины с целью предотвращения любых проявлений дискриминации авиаперевозчиков, которые пользуются их услугами.

ЧТО ДЕЛАТЬ С АЭРОПОРТАМИ?

Украинские аэропорты также оказались поражены длительным экономическим беспорядком и безответственностью. В частности, на сегодняшний день мы имеем: несовершенство нормативно-правового регулирования их деятельности; отсутствие комплексного законодательного пакета, учитывающего технологические особенности аэропортов. Кроме того, налицо существенная изношенность всех элементов инфраструктуры большинства аэропортов Украины, и несоответствие их требованиям современных авиакомпаний; необеспеченность современным навигационным и светосигнальным оборудованием, наземной техникой и оборудованием для наземного обслуживания и обеспечения уровня авиационной безопасности в соответствии с требованиями ИКАО.

Кроме того, украинские аэропорты проигрывают в конкуренции европейским из-за таких удручающих фактов как низкий уровень доступности объектов авиатранспортной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченной подвижностью; малые объемы авиаперевозок через региональные аэропорты Украины, что существенно ограничивает их инвестиционную привлекательность, делает невозможным международное коммерческое кредитование; недостаточность финансовых ресурсов у коммунальных владельцев для качественной модернизации или строительства терминалов и аэродромов и ряд многих других.

Решениями же этих проблем специалисты видят: разработку и принятие в приоритетном порядке пакета законов по аэропортам аналогично принятому в ЕС; резервирование и защиту от изменения целевого использования или незаконной застройки земель вокруг аэропортов; эффективный контроль над соблюдением ограничений высотной застройки в радиусе 50 км вокруг аэропортов; защиту аэропортов как целостных имущественных комплексов, в том числе путем их корпоратизации без права приватизации.

Кроме того, необходимы отмена или принятие новой редакции Государственной целевой программы развития аэропортов до 2023 года.

Авторы также усматривают необходимость в проведении исследования региональных аэропортов с действующими сертификатами на предмет соответствия состояния их инфраструктуры и оценки ориентировочного бюджета на приведение такой инфраструктуры в соответствие с условиями неограниченного обслуживания воздушных судов Boeing 737-800/900 и Airbus 320/321.

Не будет лишним и проведение мероприятий на государственном уровне с международными финансовыми институтами и национальными фондами стран-партнеров, с целью получения льготного или грантового финансирования проектов модернизации авиационной инфраструктуры для региональных аэропортов Украины.

Необходимо также проведение реконструкции аэродромов, а аэропорты Львова, Одессы, Харькова Херсона, Запорожья, по мнению специалистов министерства, к 2030 году должны обеспечить обслуживание самолетов типа Boeing-777, Boeing-737-800/900, Airbis-320/321.

Аэропорты Ужгорода, Ивано-Франковска, Черновцов, Тернополя, Винницы, Николаева, Полтавы, Днепропетровска, Мариуполя, Кривого Рога, Черкасс, Ривного, Киева, Белой Церкви, Сум должны обеспечить обслуживание самолетов типа Boeing-737-800/900, Airbus-320/321. Другие аэропорты - типа пассажирских Ан-148/158 и грузовых Ан-178, воздушных судов авиации общего назначения.

Кроме того, предусматривается завершение проектов реконструкции международных аэропортов во Львове и Харькове, предусмотренных программой Евро-2012, и скорейшее введение в эксплуатацию всех соответствующих объектов инфраструктуры; дальнейшее формирование в международном аэропорту "Борисполь" ведущего международного узлового аэропорта (хаба) Восточной Европы, развитие современных терминальных пассажирских и грузовых комплексов (мультимодальных логистических центров) в аэропортах за счет их владельцев или механизмов государственно-частного партнерства с обеспечением международных стандартов ICAO и рекомендаций IATA/

Не забыли авторы документа и о плане использования аэродромов Гостомель, Белая Церковь, Житомир для лоу-кост перевозок пассажиров в Киев и окружающие населенные пункты.

Многое звучит пока утопически, но всему свое время.

ВОЗДУШНЫЙ КОМПАС

Развитие аэронавигационной системы Украины, как и другие сегменты, полетов также страдает от ряда проблем. Среди них авторы программы называют: устарелость нормативно-правовой базы по функционированию аэронавигационной системы; невозможность использования части инфраструктуры аэронавигации на временно оккупированных территориях Украины; невозможность получения земельных участков из фондов земель обороны под строительство объектов объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения.

Кроме того, проблемой является неурегулированность вопроса взыскания аэронавигационных сборов на аэродромах, где аэронавигационное обслуживание предоставляется несколькими провайдерами.

Путями решения авторы документа считают: гармонизацию нормативно-правовой базы по вопросам аэронавигации с соответствующим актами ЕС; обеспечение восстановления потоков воздушного движения на востоке страны и над открытым морем, находящегося под ответственностью Украины.

Необходимо также повышение пропускной способности воздушного пространства Украины, транзитной привлекательности воздушного пространства Украины и сокращения операционных расходов пользователей воздушного пространства Украины; использование глобальных спутниковых систем, как основного средства навигации; совершенствование маршрутов ОВД. Кроме этого важно развитие сервиса обмена сообщениями обслуживания воздушного движения; создание и поддержка навигационной инфраструктуры для обеспечения зональной навигации; внедрение технологий дистанционного аэродромно-диспетчерского обслуживания; совершенствование правил и процедур гражданско-военной координации соответствии с национальными интересами безопасности и обороны Украины; совершенствование метеорологического обслуживания на маршрутах в районах полетов и другие.

XXI ВЕК И ЕГО НОВШЕСТВА

Развитие авиации общего назначения и беспилотных летательных систем также, по мнению авторов документа, имеет проблемы, требующие решения.

Среди таковых несоответствие норм национального законодательства, регулирующего деятельность авиации общего назначения, европейским нормам и современной международной практике; сложность и неоправданно длинная продолжительность процедур регистрации, сертификации и таможенного оформления воздушных судов и сверхлегких летательных аппаратов.

Проблемно и несоответствие национального законодательства нормам ICAO в части прав нерегулярных международных полетов в некоммерческих целях; отсутствие нормативно-правового регулирования производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Пути решения: содействие развитию и популяризации авиации общего назначения, в том числе путем упрощения процедур регистрации, сертификации и таможенного оформления воздушных судов и сверхлегких летательных аппаратов; упрощение разрешительных процедур для осуществления полетов авиации общего назначения; внесение изменений в акты законодательства с целью предсказания льготных тарифов на обслуживание в аэропортах воздушных судов взлетной массой до 5700 кг или до 9 пассажиров; упрощение процедур сертификации и регистрации сверхлегких воздушных судов; урегулирование правил эксплуатации беспилотных летательных систем путем унификации внедренных регламентов EASA и FAA, внесение изменений в Воздушный Кодекс Украины по использованию БПС безопасности полетов, авиационной и экологической безопасности, обеспечение безопасности третьих лиц и имущества и тому подобное; введение сертификации производителей и эксплуатантов беспилотных летательных аппаратов с массой более 150 кг; разработка учебного курса для получения сертификата дистанционного пилота БПС, разработка и запуск онлайн программы Safety promotion; введение государственного регулирования полетов гражданских беспилотных летательных аппаратов в неконтролируемом воздушном пространстве и над населенными пунктами, а также определение порядка выполнения полетов в контролируемом воздушном пространстве и на прилегающих территориях действующих аэродромов.

СМЕТУ НА СТОЛ

Реализация авиационной стратегии, по подсчетам ее авторов, требует ряда финансовых вложений. К примеру, программа развития и модернизации региональных аэропортов Украины предусматривает разработку за счет части имеющегося гранта ЕС на стратегические проекты в транспортной отрасли Украины, ориентировочная сумма капиталовложений в реконструкцию региональных аэропортов - от EUR361 до EUR500 млн.

Кроме того, реконструкция аэропорта "Жуляны" (а именно удлинение и усиление взлетно-посадочной полосы для приема без ограничений воздушных судов А321 / В737-900) предлагается за счет привлеченного кредитного финансирования, а развитие подъездных дорог и качественного наземного сообщения с этим аэропортом различными видами общественного транспорта - за счет средств местного бюджета; развитие современной транзитной инфраструктуры в международном аэропорту "Борисполь" - за счет уменьшения доли чистой прибыли (дохода), отчисляемой им в государственный бюджет; развитие современных терминальных пассажирских и грузовых комплексов (мультимодальных логистических центров) в аэропортах - за счет их владельцев и / или механизмов государственно-частного партнерства.

В результате реализации Авиационной стратегии, как считаю авторы, будут: введены правовые нормы ЕС в авиатранспортное законодательство Украины; обеспечена интеграция Украины в Общем авиационном пространстве с ЕС; создан конкурентоспособный авиационный рынок европейского уровня; обновлен и существенно увеличен флот воздушных судов отечественных авиакомпаний; создан действенный механизм обеспечения общественно важных воздушных перевозок; обеспечена высокая мобильность населения на уровне средних показателей стран ЕС и много другое.

Рост пассажиропотока через аэропорты Украины 2030 году ожидается до 71,2 млн человек; рост доли пассажиропотока через региональные аэропорты - до 50% от общего объема; увеличение доли пассажиропотока, перевозимого авиакомпаниями лоу-кост - до 35% от общего объема; увеличение показателя количества авиапутешествий в год на душу населения - до 0,5-1; уменьшение минимальной стоимости билета до EUR25-30; увеличение сети внутренних маршрутов втрое, международных - вдвое; привлечение авиационного транзитного грузопотока через столичные и региональные аэропорты Украины; привлечение частных инвестиций в инфраструктуру отечественных аэропортов в сумме $500 млн.

Вероятно, часть программы сейчас невыполнима, часть, может быть, выглядит ненужной, но до 2030 года есть время. To be continued.