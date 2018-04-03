Три металлургических комбината стали крупнейшими получателями возмещения НДС в марте

Крупнейшими получателями возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в марте 2018 года стали три металлургических комбината – "ArcelorMittal Кривой Рог", а также аффилированные с группой "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича и "Запорожсталь".

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), наибольшую сумму возмещения НДС получил в марте 2018 года комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" – 1,303 млрд грн, в феврале возмещение отсутствовало. Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича получил 675 млн грн против 471,5 млн грн в феврале, "Запорожсталь" – 419,5 млн грн против 648 млн грн.

В первую пятерку получателей возмещения НДС также попали экспортер масла и агропродукции "Кернел Трейд" с показателем 402 млн грн, в феврале - 674,5 млн грн, и комбинат "Азовсталь" из группы "Метинвест" – 378 млн грн против 710 млн грн в позапрошлом месяце, свидетельствуют данные ГКСУ.

Зернотрейдеры, вошедшие в первую десятку, несколько сократили показатель возмещения НДС по сравнению с февральскими данными: "АДМ Трейдинг Украина" – 338 млн грн (355,4 млн грн в феврале), "АО Каргилл" – 247 млн грн (339,1 млн грн), ДП "Сантрейд", значившееся в феврале крупнейшим получателем возмещения НДС с показателем 806,5 млн грн, в марте получило 243,6 млн грн.

В то же время переработчик сельскохозяйственной продукции "Оптимусагро Трейд" в 4,5 раза увеличил показатель возмещения НДС - с 45,6 млн грн в феврале до 205,6 млн грн в марте.

Замыкает десятку крупнейших получателей возмещения НДС Полтавский горно-обогатительный комбинат (Полтавский ГОК), вдвое сокративший в марте результат - 193,8 млн грн против 410,9 млн грн в феврале.

Открывают вторую десятку Никопольский завод ферросплавов – 150 млн грн (133,5 млн грн в феврале), агроэкспортер "Нибулон" – 146 млн грн (377,6 млн грн), "Евраз – Днепропетровский металлургический завод" ("Евраз-ДМЗ") – 142,7 млн грн (135 млн грн), "МГЗ" – 133 млн грн (116,3 млн грн).

Вдвое сократил показатель возмещения НДС экспортер растительных масел и шротов "Олсидз Блек Си" – до 124 млн грн с 265 млн грн в феврале, когда компания почти в четыре раза увеличила эту сумму. Вчетверо выросло возмещение НДС Восточного горно-обогатительного комбината – до 106,5 млн грн (в феврале - 25 млн грн).

Далее в списке получателей НДС следует агроэкспортер "Кофко Агри Ресорсиз Украина" – 99,8 млн грн (86,5 млн грн). Запущенный в июне 2017 года после пятилетнего простоя "Карпатнафтохим" за месяц значительно увеличил показатель возмещенного налога на добавленную стоимость – до 92,5 млн грн (33 млн грн в феврале), хотя в начале года этот показатель превышал 118 млн грн.

Замыкают вторую десятку получателей НДС "Гленкор Агрикалчер Украина", втрое ухудшивший свой результат в марте, – 91,7 млн грн (279,9 млн грн в феврале), и Центральный ГОК (группа "Метинвест") – 88,5 млн грн (88,7 млн грн).

Более 80 млн грн возмещения указанного налога также получили "Мотор Сич" – 83,4 млн грн (79,5 млн грн) и "Ди Енд Ай Еволюшн" – 82,8 млн грн (74,7 млн грн).

Как сообщалось, по итогам трех месяцев этого года возмещение НДС выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 33,65 млрд грн. В марте возмещение НДС по сравнению с февральским показателем сократилось на 12% – до 10,096 млрд грн.

Возмещение НДС в Украине в 2017 году выросло на 32% – до 120,06 млрд грн.