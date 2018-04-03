Экономика

12:47 03.04.2018

Мининфраструктуры ожидает роста пассажиропотока украинских аэропортов более чем вчетверо к 2030г

Мининфраструктуры ожидает роста пассажиропотока украинских аэропортов более чем вчетверо к 2030г

Пассажиропоток через аэропорты Украины к 2030 году вырастет до в 4,3 раза по отношению к 2017 году – до 71,2 млн с 16,5 млн человек.

Такие прогнозные данные содержатся в проекте приказа Кабинета министров "Об одобрении авиационной транспортной стратеги стратегии до 2030 года", текст которого обнародован на веб-портале Министерства нфраструктуры.

Кроме того, до 2030 года ожидается увеличение доли пассажиропотока, перевозимого авиакомпаниями лоу-кост, до 35% от общего объема; увеличение показателя количества авиапутешествий в год на душу населения до 0,5-1; уменьшение минимальной стоимости билета до EUR25-30; увеличение сети внутренних маршрутов втрое, международных - вдвое; привлечение авиационного транзитного грузопотока через столичные и региональные аэропорты Украины.

Как сообщалось, украинский рынок пассажирских и грузовых авиаперевозок в 2017 году обслуживали 32 отечественные авиакомпании, которыми выполнили 93 тыс. коммерческих рейсов, что на 17% больше, чем в 2016 году.

Согласно итоговым статистическим данным Государственной авиационной службы Украины, количество пассажиров, перевезенных отечественными компаниями, увеличилось на 27,5% - до 10,555 млн человек.

Коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний в течение 2017 года обслуживали 20 украинских аэропортов и аэродромов. По статистическим данным, количество отправленных и прибывших воздушных судов составило 159,9 тыс., что на 20% больше 2016 года. Почтовые грузопотоки увеличились на 21,9% и составили 52,3 тыс. тонн.

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Интерфакс-Украина
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