Экономика

10:59 03.04.2018

Украинцы зарегистрировали в Эстонии наибольшее количество компаний карточкой э-резидента

Украинцы зарегистрировали в Эстонии наибольшее количество компаний карточкой э-резидента

Граждане Украины стали лидерами по регистрации компаний карточкой электронного резидента в Эстонии, оформив таким образом 423 компании, сообщил руководитель таллиннского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Виталий Галицких.

"Украинцы сейчас на первом месте по таким регистрациям – 423 компании, при том что карточку э-резидента в Эстонии получили 2131 гражданин Украины – по этому количеству ваша страна третья после финнов и россиян. Граждане Финляндии, для сравнения, оформили 315 компаний картой е-резидента, Германии – 311. Спрос на это растет", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В целом в Эстонии карточкой е-резидента оформлено 3,444 тыс. компании, тогда как еще в ноябре 2017 года количество таких компаний достигло 3 тыс.

"Карта е-резидента не дает налогового резидентства или права на въезд в Эстонию, но позволяет воспользоваться всеми государственными услугами, такими как регистрация компании онлайн, онлайн банкинг, подписывать договора электронной подписью, подавать ходатайства онлайн, 99% всех государственных услуг можно получить онлайн, карта е-резидента открывает государственные услуги Эстонии для всего мира. Это и привлекает украинский бизнес", – пояснил В.Галицких.

Полный текст интервью будет опубликован на главной странице веб-сайта-агентства "Интерфакс-Украина"

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