Экономика

09:08 03.04.2018

Газпром зарезервировал все $4,7 млрд под штраф по транзитному контракту с Нафтогазом

Газпром зарезервировал все $4,7 млрд под штраф по транзитному контракту с Нафтогазом

ПАО "Газпром" создал в отчетности резерв на полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной.

Как свидетельствует отчетность компании, в балансе ПАО по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 млрд рублей, или $4,74 млрд (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению арбитров.

Зачесть одну сумму (подтверждённый долг за газ - $2,018 млрд) в счет штрафа по транзитному контракту не представилось возможным, так как средства за поставку газа признаны в других статьях - в составе выручки и дебиторской задолженности.

Таким образом, решение Стокгольмского арбитража сильнейшим образом повлияло на отчетность "Газпрома" за 2017 год по российским стандартам, приведя к сокращению чистой прибыли до символических 100 млрд рублей.

В 2016 году прибыль головной компании была 411 млрд рублей. Рекордного показателя она достигала в 2011 году - 880 млрд рублей.

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